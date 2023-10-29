"Кальярі" здобув першу перемогу в поточному сезоні чемпіонату Італії.

У неділю, 29 жовтня, відбувся поєдинок 10-го туру італійської Серії А, в якому "Кальярі" приймав "Фрозіноне".

Гра проходила на стадіоні "Уніпол Домус" і завершилася перемогою господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 23-й хвилині - відзначився гравець "Фрозіноне" Матіас Суле. На 37-й хвилині аргентинський нападник оформив дубль, збільшивши перевагу своєї команди до двох м'ячів. Третій гол гостей забив Марко Брешіаніні на 49-й хвилині матчу.

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Однак навіть з перевагою в три м'ячі гостям не вдалося взяти хоча б одне очко в цій грі. За 20 хвилин до фінального свистка господарі поля зібралися і зробили видатний камбек, забивши у ворота суперника чотири голи і вирвавши перемогу в матчі. Два голи у складі "Кальярі" забив Леонардо Паволетті, ще по м'ячу забили Гаетано Орістаніо і Антуан Макумбу.

"Кальярі" - "Фрозіноне" - 4:3

Голи: Орістаніо, 72, Макумбу, 76, Паволетті, 90+4, 90+6 - Суле, 23, 37, Брешіаніні, 49

Огляд матчу:

Варто відзначити, що ця перемога стала для "Кальярі" першою в поточному сезоні чемпіонату Італії. "Остров'яни" з 6 балами займають 19-е місце в турнірній таблиці Серії А. "Фрозіноне" з 12 очками йде на 12-й позиції.

У наступному турі італійської Серії А "Кальярі" зіграє з "Дженоа", а "Фрозіноне" зустрінеться з "Емполі".

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