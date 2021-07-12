Вболівальник збірної Італії з банером Its coming Rome / фото REUTERS

Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі і півзахисник "Скуадри Адзурри" Жоржиньо потролили Англію після перемоги у фіналі Євро-2020.

Бонуччі та Жоржиньо переспівали пісню англійських уболівальників про футбол, яка вже порядком набридла всім - "It's coming home" ("Він повертається додому").

Італійці ж замінили слово "додому" словом "Рим" та співали -"It's coming Rome! It’s coming Rome!".

Відзначимо, що "It's coming home" - неофіційний гімн Євро-1996, який проходив в Англії.

Читайте такожКубок в лижку та катання на животі: збірна Італії бурхливо святкувала тріумф на Євро-2020 (фото, відео)

Перемога Італії на Євро-2020: головне

  • У фінальному матчі Італійська збірна обіграла Англію в серії пенальті (1:1 і 4:2). "Скуадра Адзурра" пройшла турнір без поразок.

  • Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи. У фіналі італійці грали вчетверте.

  • Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.

  • Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титули), Іспанії (3) та Франції (2).

  • Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.

  • Найкращим гравцем Євро-2020 визнали воротаря збірної Італії Джанлуїджі Доннарумму.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар