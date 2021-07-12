У мережі з'явилося відео з роздягали італійської збірної після матчу.

Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі і півзахисник "Скуадри Адзурри" Жоржиньо потролили Англію після перемоги у фіналі Євро-2020.

Бонуччі та Жоржиньо переспівали пісню англійських уболівальників про футбол, яка вже порядком набридла всім - "It's coming home" ("Він повертається додому").

Італійці ж замінили слово "додому" словом "Рим" та співали -"It's coming Rome! It’s coming Rome!".

Відзначимо, що "It's coming home" - неофіційний гімн Євро-1996, який проходив в Англії.

Bonucci and Jorginho had heard enough of ‘it’s coming home’ 😬 pic.twitter.com/mIUFICXiZz — SPORTbible (@sportbible) July 12, 2021

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Перемога Італії на Євро-2020: головне

У фінальному матчі Італійська збірна обіграла Англію в серії пенальті (1:1 і 4:2). "Скуадра Адзурра" пройшла турнір без поразок.

Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи. У фіналі італійці грали вчетверте.

Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.

Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титули), Іспанії (3) та Франції (2).

Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.

Найкращим гравцем Євро-2020 визнали воротаря збірної Італії Джанлуїджі Доннарумму.

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Автор: Антон Дудар