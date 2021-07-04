Збірні Італії та Іспанії зіграють між собою на четвертому чемпіонаті Європи поспіль.

6 липня відбудеться перший півфінал Євро-2020. За путівку до вирішального матчу турніру будуть боротися збірні Італії та Іспанії. Команди зіграють на "Вемблі" в Лондоні.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Італія - Іспанія.

Букмекери невелику перевагу у своєму прогнозі віддали "Скуадрі Адзуррі".

Так, на перемогу збірної Італії в основний час пропонується коефіцієнт 2,54. Нічийний результат оцінюється коефіцієнтом 3,28, а на перемогу збірної Іспанії можна поставити з коефіцієнтом 3,16.

На те, що до фіналу турніру проб'ється Італія, дається коефіцієнт 1,75, а на прохід іспанської збірної - 2,00.

Італія - Іспанія: перед матчем

Збірна Італії вийшла в плей-офф Євро-2020 з першого місця в групі. Підопічні Роберто Манчіні набрали максимально можливі 9 очок в одному квартеті з Туреччиною, Уельсом та Швейцарією. В 1/8 фіналу "Скуадра Адзурра" в овертаймі здобула перемогу над Австрією, а потім у чвертьфіналі здолала Бельгію.

Збірна Іспанії набрала 5 очок в групі зі Швецією, Словаччиною та Польщею. "Фурія Роха" посіла другу сходинку та потрапила у 1/8 фіналу на Хорватію, яку змогла обіграти лише в овертаймі. У чвертьфіналі іспанці лише після серії пенальті вибили з боротьби Швейцарію.

На Євро-2008 Іспанія у чвертьфіналі здолала Італію, а потім через 4 роки в Києві на НСК "Олімпійський" іспанська збірна розбила вщент італійців у фіналі Євро-2012. А ось у 1/8 фіналу Євро-2016 святкували тріумф вже італійці, котрі тоді вибили з боротьби "Фурію Роху".

В статистиці особистих зустрічей поки що попереду Іспанія, котра має 12 перемог над італійцями. 11 перемог має "Скуадра Адзурра" і ще 13 поєдинків завершилися внічию.

Збірна Італії лише одного разу була чемпіоном Європи - у 1968 році. Ще двічі італійці програвали у фіналі - у 2000 та 2012 роках. Іспанія триразовий чемпіон Європи - у 1964, 2008 та 2012 роках "Фурія Роха" брала золоті медалі. У 1984 році іспанці поступилися у фіналі.

Поєдинок обслужить німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Брихом.

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Автор: Артем Будрін