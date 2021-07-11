Стали відомі стартові склади збірних Італії та Англії на фінальний матч чемпіонату Європи, який пройде сьогодні, 11 липня, на "Уемблі".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію фіналу Євро-2020.
Склади команд
Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон, Верратті, Жоржиньо, Барелла, Інсіньє, К'єза, Іммобіле
Запасні: Сірігу, Мерет, Локателлі, Белотті, Берарді, Пессіна, Ачербі, Крістанте, Бернардескі, Бастоні, Флоренці, Толой
Англія: Пікфорд, Тріпп'єр, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Філліпс, Маунт, Стерлінг, Кейн
Запасні: Рамсдейл, Джонстон, Гріліш, Хендерсон, Рашфорд, Мінгс, Коді, Санчо, Калверт-Льюїн, Джеймс, Сака, Беллінгем
Матч розпочнеться о 22.00. Головний арбітр - Бьорн Кейперс з Нідерландів.
Італія - Англія: перед матчем
- Збірна Італії вчетверте в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи. Італійці раніше перемагали на Євро один раз (в 1968 році) і двічі поступалися у фіналах.
- Для збірної Англії це буде перший фінал в історії на чемпіонатах Європи.
- Збірна Англії посіла перше місце в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, набравши 7 очок. У плей-офф англійці пройшли Німеччину (2:0), Україну (4:0) і обіграли Данію (2:1 в овертаймі). У матчі проти данців Англія вперше пропустила на Євро.
- Збірна Італії набрала максимум очок у групі зі Швейцарією, Туреччиною та Уельсом. У плей-офф італійці пройшли Австрію (2:1 в овертаймі), Бельгію (2:1) і у півфіналі - Іспанію (1:1 і 4:2 по пенальті).
- В офіційних матчах Італія і Англія зустрічалися вісім разів. У італійців - п'ять перемог, у англійців - одна, Ще два рази команди зіграли внічию. А їх остання зустріч відбулася в 2018 році - товариський матч завершився внічию (1:1).
- Італія - Англія: експерти зробили прогнози на фінал.
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