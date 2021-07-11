Італія - Англія: стали відомі стартові склади команд на фінал Євро-2020

Роберто Манчіні та Гарет Саутгейт визначилися зі складами на вирішальний матч.

Стали відомі стартові склади збірних Італії та Англії на фінальний матч чемпіонату Європи, який пройде сьогодні, 11 липня, на "Уемблі". УНІАН проведе онлайн-трансляцію фіналу Євро-2020. Склади команд Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон, Верратті, Жоржиньо, Барелла, Інсіньє, К'єза, Іммобіле Запасні: Сірігу, Мерет, Локателлі, Белотті, Берарді, Пессіна, Ачербі, Крістанте, Бернардескі, Бастоні, Флоренці, Толой Англія: Пікфорд, Тріпп'єр, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Філліпс, Маунт, Стерлінг, Кейн Запасні: Рамсдейл, Джонстон, Гріліш, Хендерсон, Рашфорд, Мінгс, Коді, Санчо, Калверт-Льюїн, Джеймс, Сака, Беллінгем Матч розпочнеться о 22.00. Головний арбітр - Бьорн Кейперс з Нідерландів. Італія - Англія: перед матчем Збірна Італії вчетверте в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи. Італійці раніше перемагали на Євро один раз (в 1968 році) і двічі поступалися у фіналах.

Для збірної Англії це буде перший фінал в історії на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії посіла перше місце в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, набравши 7 очок. У плей-офф англійці пройшли Німеччину (2:0), Україну (4:0) і обіграли Данію (2:1 в овертаймі). У матчі проти данців Англія вперше пропустила на Євро.

Збірна Італії набрала максимум очок у групі зі Швейцарією, Туреччиною та Уельсом. У плей-офф італійці пройшли Австрію (2:1 в овертаймі), Бельгію (2:1) і у півфіналі - Іспанію (1:1 і 4:2 по пенальті).

В офіційних матчах Італія і Англія зустрічалися вісім разів. У італійців - п'ять перемог, у англійців - одна, Ще два рази команди зіграли внічию. А їх остання зустріч відбулася в 2018 році - товариський матч завершився внічию (1:1).

Італія - Англія: експерти зробили прогнози на фінал. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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