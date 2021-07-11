Вищі шанси на перемогу в турнірі має італійська збірна.

Комп'ютерна машина визначила, хто переможе у фіналі чемпіонату Європи-2020, котрий відбудеться 11 липня.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Італія - Англія.

Аналітична американська компанія "The analyst" створила математичну модель результату вирішального матчу чемпіонату Європи. Різноманітні дані були внесені в суперкомп’ютер, який опрацював інформацію та назвав переможця фіналу. Згідно з отриманими даними, шансів на перемогу більше має збірна Італії. Така ймовірність дорівнює 56%. Англійці опинилися у ролі андердога. Їхні шанси складають 43%.

Нагадаємо, що зіркові експерти зробили свої передбачення на поєдинок між англійською та італійською збірними.

Читайте такожІталійська пристрасть проти англійського прагматизму: анонс фіналу Євро-2020

Італія - Англія: перед матчем

Матч Італія - Англія пройде 11 липня на "Уемблі". Початок - о 22.00.

Збірна Італії вчетверте в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи. Італійці раніше перемагали на Євро один раз (в 1968 році) і двічі поступалися у фіналах.

Для збірної Англії це буде перший фінал в історії на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії посіла перше місце в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, набравши 7 очок. У плей-офф англійці пройшли Німеччину (2:0), Україну (4:0) і обіграли Данію (2:1 в овертаймі). У матчі проти данців Англія вперше пропустила на Євро.

Збірна Італії набрала максимум очок у групі зі Швейцарією, Туреччиною та Уельсом. У плей-офф італійці пройшли Австрію (2:1 в овертаймі), Бельгію (2:1) і у півфіналі - Іспанію (1:1 і 4:2 по пенальті).

В офіційних матчах Італія та Англія зустрічалися вісім разів. У італійців - п'ять перемог, у англійців - одна, ще два рази команди зіграли внічию. А їх остання зустріч відбулася в 2018 році - товариський матч завершився внічию (1:1).

На Євро команди в попередній раз перетиналися в Україні в 2012 році. Тоді у чвертьфіналі італійці пройшли далі по пенальті (0:0 і 4:2).

Вже відомо, хто судитиме фінальний матч.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін