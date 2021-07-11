Експерти очікують обережну гру від обох команд і низьку кількість забитих м'ячів.

Експерти та зіркові фахівці зі світу футболу поділилися своїми прогнозами й розповіли, кому симпатизуватимуть у фіналі Євро-2020, який відбудеться сьогодні, 11 липня.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Італія - Англія.

Антоніо Конте, який у минулому сезоні став чемпіоном Італії з "Інтером", підбадьорив команду Роберто Манчіні. Власне сам Конте під час Євро-2016 довів збірну Італії до стадії чвертьфіналу. Слова спеціаліста наводить Football Italia:

"Італія повністю заслужила фінал. Вона була сильніше всіх суперників, з якими зустрічалася. Команда ніколи не відмовлялася від своїх ідей, ідентичності й стилю, знала, як адаптуватися до сильних сторін суперника. Велика заслуга Манчіні в тому, що він дав команді багато знань. У Англії сильна команда, в їх луку багато стріл".

"Слабким місцем Англії є те, що вони вразливі до пресингу суперника. Однак, якщо ви використовуєте ультраатакувальний пресинг, а вони все ж йдуть від нього, то необхідно стежити за їхнім темпом і ловити їх на цьому. Звичайно, у нас буде менше уболівальників на стадіоні, але більше досвіду на полі, ніж у них. Ми знаємо, що значить грати в фіналі. Ми також знаємо, як їх обіграти", - вважає Конте.

А ось колишній захисник "Ліверпулю" та збірної Англії Джеймі Каррагер переконаний, що в основний час команди сильнішого виявити не зможуть. Його слова наводить Mirror.

"Це буде дуже напружена гра. Я думаю, що все може дійти до серії пенальті, і Англія переможе. Ми багато тренували пенальті, тож давайте не марнувати такий шанс! Не думаю, що в грі буде занадто багато голів. Італія дуже сильна в обороні, але Англія також. Я думаю, що це буде 1:1, а потім пенальті. Гадаю, це правильний фінал", - зазначив Каррагер.

Екс-нападник збірної Німеччини Кевін Кураньї вважає, що з мінімальною перевагою святкуватиме тріумф Італія:

"Мої симпатії на стороні Італії. Команда відмінно грає, а з головним тренером ми познайомилися в Дубаї, так що за нього переживаю персонально. Грали там з Манчіні у футбол. Можу сказати, що для своїх років він в шикарній формі, дуже здорово виглядав на полі. Думаю, з другої пари у фінал вийде Англія. А у фіналі, де буде досить закрита й обережна гра, верх візьмуть італійці. Нехай буде рахунок 1:0".

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Легендарний воротар Джанлуїджі Буффон теж зробив свій прогноз на гру для Daily Mail.

"Для Італії це дуже складний матч, в Англії багато відмінних футболістів. Але я не турбуюся, оскільки вважаю, що тиск в основному будуть чинити на господарів поля. Англія грає удома, при своїх фанатах, тому вона може втратити в цьому матчі більше, ніж Італія. Дуже важливо забити перший гол, багато що може залежати від перших хвилин матчу. Італія, думаю, переможе, але проти такої оборони, як в Англії, це буде важко. Той, хто буде спокійніший, зможе виграти турнір. Італія довго чекала перемоги на Євро. Я програв з нею фінал у 2012 році й знаю як це. Так що, сподіваюся, серія невдач перерветься".

А от відомий у минулому наставник "Динамо" Олег Лужний вболіватиме за Англію:

"Зазначу, що комплектація складу збірних Італії та Англії знаходиться на дуже високому рівні, багато зіркових гравців, що напевно до душі вболівальникам. У англійців існують невеликі прогалини при поверненні з атаки в оборону, але в інших аспектах команда Гарета Саутгейта виглядає солідно".

"Сподіваюся, що багатомільйонна армія вболівальників побачить наживо на "Вемблі" і по телебаченню змістовну гру, отримає задоволення від матчу й забитих м'ячів. Особисто я буду вболівати за збірну команду Англії, і сподіваюся побачити на табло в кінці гри рахунок 1:0 або 2:1 на користь англійців", - сказав фахівець для Footboom.

Італія - Англія: перед матчем

Матч Італія - Англія пройде 11 липня на "Уемблі". Початок - о 22.00.

Збірна Італії вчетверте в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи. Італійці раніше перемагали на Євро один раз (в 1968 році) і двічі поступалися у фіналах.

Для збірної Англії це буде перший фінал в історії на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії посіла перше місце в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, набравши 7 очок. У плей-офф англійці пройшли Німеччину (2:0), Україну (4:0) і обіграли Данію (2:1 в овертаймі). У матчі проти данців Англія вперше пропустила на Євро.

Збірна Італії набрала максимум очок у групі зі Швейцарією, Туреччиною та Уельсом. У плей-офф італійці пройшли Австрію (2:1 в овертаймі), Бельгію (2:1) і у півфіналі - Іспанію (1:1 і 4:2 по пенальті).

В офіційних матчах Італія та Англія зустрічалися вісім разів. У італійців - п'ять перемог, у англійців - одна, ще два рази команди зіграли внічию. А їх остання зустріч відбулася в 2018 році - товариський матч завершився внічию (1:1).

На Євро команди в попередній раз перетиналися в Україні в 2012 році. Тоді у чвертьфіналі італійці пройшли далі по пенальті (0:0 і 4:2).

Вже відомо, хто судитиме фінальний матч.

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Автор: Артем Будрін