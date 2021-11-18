Футболістки харківського клубу "Житлобуд-1" обіграли в гостях "Брейдаблік".

У четвер, 18 листопада, в рамках четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів "Брейдаблік" приймав "Житлобуд-1".

Харківський клуб виграв і ця перемога стала дебютною для них і для українського футболу в цілому на груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Брейдаблік" - "Житлобуд-1" - 0:2

Голи: Шевчук 42, Овдійчук 74

"Брейдаблік": Іварсдоттір, А.Арнадоттир, К.Арнадоттир, Галльдорсдоттір, Магнусдоттір, Цимер, Томасдоттір (Крістіансдоттір 80), Сореє (Сігургерсдоттір 80), Антонсдоттір, Альбертсдоттір.

"Житлобуд-1": Яман, Басанська, Л. Шматко, Алексанян (Куп'як 84), Шевчук, Петрик (Кочнєва 66), Апанащенко, А. Вороніна, Бойченко (Г. Вороніна 80), Садикоглу, Овдійчук.

Попередження: Бойченко 36, Шматко 55

Читайте такожНападник збірної Аргентини може перейти до Шахтаря"Житлобуд-1" позбувся б шансів на вихід з групи, якби не виграв, а "Реал" переміг "ПСЖ". Харків'янки також могли залишитися без плей-офф, якби програли, а "Реал" набрав хоча б очко.

Харківський клуб набирає чотири очки після чотирьох турів групового етапу жіночої Ліги чемпіонів і займає третє місце в групі. Лідерами квартету є ПСЖ (9 очок, 3 матчі) та "Реал" (6 очок, 3 матчі).

У двох заключних матчах будуть поєдинки проти фавориток квартету, "Реала" і ПСЖ. Взяти якісь бали в цих іграх буде вкрай важко.

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Автор: Володимир Медяник