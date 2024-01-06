Гол Педро Порро приніс "Тоттенхему" перемогу над "Бернлі" в Кубку Англії.

У п'ятницю, 5 січня, відбувся поєдинок 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу, в якому "Тоттенхем" грав проти "Бернлі".

Зустріч команд проходила в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" і завершилася перемогою гостей.

Результат цієї зустрічі вирішив всього один гол, автором якого став захисник "Тоттенхема" Педро Порро. 24-річний іспанець відправив м'яч у "дев'ятку" воріт суперника гарматним пострілом з-за меж штрафного майданчика.

"Тоттенхем" - "Бернлі" - 1:0

Гол: Порро (79)

"Тоттенхем": Вікаріо, Порро, Роял, Девіс, Удоджі, Скіпп (Гойб'єрг, 77), Бентанкур (Донлі, 84), Кулусевскі, Ло Чельсо, Джонсон (Сессеньон, 84), Рішарлісон (Скарлетт, 84)

"Бернлі": Муріч, Вітіньо, О'Ші, Делькруа, Тейлор (Аль-Дахіль, 67), Зарурі (Трезор, 67), Рамзі (Редмонд, 67), Каллен, Одобер (Браунгілл, 58), Фостер (Ларсен, 46), Амдуні

Попередження: Каллен (21), Трезор (90+1)

Огляд матчу:

Перемога в цій грі дозволила "Тоттенхему" вийти в 1/16 фіналу Кубка Англії. Суперник "шпор" в наступному раунді стане відомий пізніше.

Додамо, що в Англійській Прем'єр-лізі "Тоттенхем" займає п'яте місце в турнірній таблиці. В активі лондонського клубу 39 набраних очок.

Свій наступний поєдинок "Тоттенхем" зіграє 14 січня. В рамках 21-го туру АПЛ "шпори" зіграють проти "Манчестер Юнайтед".

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