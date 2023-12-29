Після 19-ти турів "Брайтон" посідає восьме місце в таблиці АПЛ, "Тоттенхем" - п'ятий.

У четвер, 28 грудня, відбувся поєдинок 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Брайтон", під керівництвом колишнього тренера "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, приймав лондонський "Тоттенхем".

Гра проходила на стадіоні "Амекс" і завершилася яскравою перемогою господарів поля.

На 11-й хвилині зустрічі рахунок у грі відкрив півзахисник "Брайтона" Джек Хіншелвуд. На 23-й хвилині гол з пенальті забив півзахисник господарів Жоао Педро.

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На 63-й хвилині третій гол "чайок" забив захисник Первіс Еступіньян. На 76-й хвилині Педро оформив дубль, знову забивши гол з пенальті. На 81-й хвилині з передачі Сон Хин Міна гол "Тоттенхема" забив нападник Алехо Веліс. На 86-й хвилині другий м'яч гостей у матчі забив захисник Бен Девіс.

"Брайтон" - "Тоттенхем" - 4:2

Голи: Хіншелвуд, 11, Педро, 23 пен, Еступіньян, 63, Педро, 75 пен - Веліс 81, Девіс 85

"Брайтон": Стіл, Хіншелвуд, ван Хекке, Данк, Хуліо (Еступіньян 46), Гросс, Гілмор, Мілнер (Модер 69), Буонанотте (Балеба 59), Велбек (Фергюсон 69), Жоау Педро (Лаллана 90+3)

"Тоттенхем": Вікаріо, Удоджі, Девіс, Емерсон, Порро, Хейб'єрг, Сарр (Гіл 65), Сон, Кулушевскі, Джонсон (Веліс 70), Рішарлісон (Ло Чельсо 65)

Попередження: Буонанотте 43, Модер 70, Данк 82 - Кулушевскі 23, Рішарлісон 57

Після 19-ти турів "Брайтон" набрав 30 очок і займає сьоме місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Тоттенхем" заробив 36 очок і займає п'яту позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "Брайтон" зустрінеться з "Вест Хемом", а "Тоттенхем" зіграє проти "Борнмута".

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