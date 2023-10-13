Збірна Іспанії скоротила відставання від Шотландії в турнірній таблиці.

У четвер, 12 жовтня, відбувся матч 7-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому Іспанія приймала Шотландію.

Гра проходила в Севільї на стадіоні "Ла Картуха" і закінчилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Рахунок у цій грі відкрили шотландці - на 60-й хвилині зустрічі Мактоміней забив фантастичний гол прямим ударом зі штрафного, але це взяття воріт було скасовано головним арбітром зустрічі після перегляду VAR.

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На 74-й хвилині з передачі Хесуса Наваса забив нападник збірної Іспанії Альваро Мората. На 86-й хвилині іспанці подвоїли свою перевагу - гол забив Ойан Сансет.

Іспанія - Шотландія - 2:0

Голи: Мората, 73, Сансет, 86

Іспанія: Сімон, Карвахаль (Навас, 67), Ле Норман, Ляпорт, Бальде (Фран Гарсія, 46), Гаві, Родрі, Меріно (Сансет, 66), Ферран Торрес, Мората (Хоселу, 85), Оярсабаль (Сарагоса, 46)

Шотландія: Ганн, Хікі, Портеус (Гілмор, 87), Хендрі, Маккенна, Робертсон (Паттерсон, 44), Макгінн, Мактоміней, Макгрегор (Маклін, 88), Крісті (Армстронг, 79), Дайкс (Адамс, 79)

Попередження: Меріно, 45+4, Карвахаль, 59, Сімон, 61, Ляпорт, 90 - Дайкс, 36, Паттерсон, 51

Огляд матчу:

За п'ять зіграних матчів збірна Іспанії набрала 12 очок і на поточний момент займає друге місце в турнірній таблиці групи A. Національна команда Шотландії лідирує в групі, набравши за шість ігор 15 очок.

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 збірна Іспанії зіграє проти Норвегії. Шотландія наступний тур пропускає.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2020 обіграла Англію в серії післяматчевих пенальті.

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