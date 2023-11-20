Збірна Іспанії з першого місця вийшла на ЧЄ-2024.

У неділю, 19 листопада, відбувся поєдинок 10-го туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому збірна Іспанії приймала Грузію.

Гра проходила на стадіоні "Хосе Сорілья" у Вальядоліді і завершилася впевненою перемогою господарів поля.

Іспанці дуже швидко повели в рахунку - на 4-й хвилині м'яч у ворота суперника після передачі Феррана Торреса відправив Робен Ле Норман. Проте вже на 10-й хвилині Хвіча Кварацхелія рахунок зрівняв, забивши з пасу Гіоргі Чакветадзе.

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У другому таймі збірна Іспанії забила ще двічі, забравши три очки в цій зустрічі. На 55-й хвилині гри Ферран Торрес зробив рахунок 2:1, а на 72-й хвилині м'яч у власні ворота відправив Лука Лочошвілі, встановивши фінальний рахунок.

Іспанія - Грузія - 3:1

Голи: Ле Норман, 4, Ферран Торрес, 55, Лочошвілі, 72 (автогол) - Кварацхелія, 10

Іспанія: Сімон, Карвахаль, Ле Норман, Іньіго Мартінес, Гайя, Гаві (Сансет, 26), Родрі (Субіменді, 86), Фабіан Руїс, Ферран Торрес (Ямаль, 66), Мората, Ніко Вільямс (Рікельме, 86)

Грузія: Мамардашвілі, Какабадзе (Мамучашвілі, 90), Квірквелія, Кашія, Лочошвілі, Азаров (Гочолеішвілі, 78), Чакветадзе (Альтунашвілі, 90), Квеквескірі (Меквабішвілі, 60), Кочорашвілі, Мікаутадзе (Давіташвілі, 60), Кварацхелія

Попередження: Родрі, 56, Іньіго Мартінес, 90+3 - Кварацхелія, 75, Кашія, 83

Огляд матчу:

Додамо, що в середині першого тайму сталася дуже неприємна подія для збірної Іспанії і "Барселони" - Гаві оступився на рівному місці і не зміг продовжити матч. Вже в перерві Федерація футболу Іспанії повідомила, що у молодого півзахисника "серйозне пошкодження коліна". Пізніше стало ясно, що мова йде про розрив хрестів. Таким чином, 19-річний футболіст вибув до кінця сезону.

Збірна Іспанії набрала 21 очко і фінішувала на першому місці в групі А відбору на Євро-2024 і зіграє у фінальній частині турніру. Путівку на ЧЄ-2024 з цієї групи отримала також збірна Шотландії, яка посіла друге місце з 17 очками. Грузія з 8 балами посіла четверте місце.

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