Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке / фото REUTERS
10 жовтня в Мілані пройде фінальний матч Ліги націй УЄФА 2020-2021, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Франції.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія - Франція.
Іспанія - Франція: де дивитися фінал
Пряму трансляцію матчу Іспанія - Франція можна буде подивитися на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2".
Стартовий свисток прозвучить о 21.45.
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Ліга націй: що потрібно знати
- У фінальній стадії грають переможці чотирьох груп Ліги А. Турнір приймає Італія.
- У першому півфіналі Іспанія з мінімальним рахунком здолала Італію. В іншому півфіналі Франція завдяки шаленому камбеку вибила зі змагань Бельгію.
- 10 жовтня, крім фіналу, відбудеться матч за 3-е місце - бельгійці зіграють з італійцями.
- Фінал за участю іспанців і французів обслужить англійський суддя Ентоні Тейлор.
- Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй у 2019 році стала збірна Португалії.