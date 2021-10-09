Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке / фото REUTERS

10 жовтня в Мілані пройде фінальний матч Ліги націй УЄФА 2020-2021, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Франції.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія - Франція.

Іспанія - Франція: де дивитися фінал

Пряму трансляцію матчу Іспанія - Франція можна буде подивитися на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2".

Стартовий свисток прозвучить о 21.45.

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Ліга націй: що потрібно знати

  • У фінальній стадії грають переможці чотирьох груп Ліги А. Турнір приймає Італія.
  • У першому півфіналі Іспанія з мінімальним рахунком здолала Італію. В іншому півфіналі Франція завдяки шаленому камбеку вибила зі змагань Бельгію.
  • 10 жовтня, крім фіналу, відбудеться матч за 3-е місце - бельгійці зіграють з італійцями.
  • Фінал за участю іспанців і французів обслужить англійський суддя Ентоні Тейлор.
  • Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй у 2019 році стала збірна Португалії.

Автор: Антон Дудар