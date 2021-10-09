Іспанія - Франція: де дивитися фінал Ліги націй УЄФА

10 жовтня визначиться переможець другого в історії розіграшу турніру.

10 жовтня в Мілані пройде фінальний матч Ліги націй УЄФА 2020-2021, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Франції. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія - Франція. Іспанія - Франція: де дивитися фінал Пряму трансляцію матчу Іспанія - Франція можна буде подивитися на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Стартовий свисток прозвучить о 21.45. Читайте такожІспанія - Франція: прогноз букмекерів на фінал Ліги націй УЄФА Ліга націй: що потрібно знати У фінальній стадії грають переможці чотирьох груп Ліги А. Турнір приймає Італія.

У першому півфіналі Іспанія з мінімальним рахунком здолала Італію. В іншому півфіналі Франція завдяки шаленому камбеку вибила зі змагань Бельгію.

10 жовтня, крім фіналу, відбудеться матч за 3-е місце - бельгійці зіграють з італійцями.

Фінал за участю іспанців і французів обслужить англійський суддя Ентоні Тейлор.

Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй у 2019 році стала збірна Португалії. Автор: Антон Дудар

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