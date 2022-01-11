"Ювентус" і "Інтер" в очній дуелі визначать володаря Суперкубка Італії.

У середу, 12 січня туринський "Ювентус" у фінальному поєдинку за Суперкубок Італії зіграє з міланським "Інтером". Поєдинок пройде в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца".

Чинний чемпіон "Інтер" незважаючи на зміну головного тренера влітку, знову лідирує в чемпіонаті. Підопічні Сімоне Індзагі випереджають "Мілан" в турнірній таблиці Серії А на одне очко.

У "Інтера" досить вдала серія в останніх іграх. Міланський колектив виграв 8 матчів поспіль, а остання безпрограшна серія налічує вже 12 матчів. Останній раз "Інтер" в Італії програвав ще 16 жовтня в поєдинку проти "Лаціо" (1:3).

У Суперкубку Італії міланський "Інтер" перемагав 5 разів. Останній раз цей трофей гравці "Інтера" піднімали над головою в 2010-му році, коли обіграли "Рому".

Читайте такожБарселона - Реал: прогноз букмекерів і де дивитися півфінал Суперкубка Іспанії"Ювентус" в поточному сезоні переживає не найкращі моменти. Туринський клуб в даний момент займає лише п'яте місце в турнірній таблиці Серії А. незважаючи на нестабільні результати, "Ювентус" не програє вже 7 матчів поспіль.

Інтер - Ювентус: де дивитися матч

У прямому ефірі протистояння грандів італійського футболу покаже медіасервіс MEGOGO.

Початок зустрічі - о 22.00.

Інтер - Ювентус: прогноз на матч

Фаворитом цього протистояння букмекери вважають "Інтер".

На перемогу команди Індзагі пропонують коефіцієнт 1.71. Нічию оцінили в 4.16, а перемогу "Ювентуса" в 4.96.

Букмекери сумніваються, що матч "Інтер" - "Ювентус" вийде результативним: тотал більше 2.5 м'яча йде за 1.93, а тотал менше 2.5 м'яча - за 2.06. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1.15. Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1.50. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1.77.

Суперкубок Італії: що потрібно знати