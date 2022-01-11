У середу, 12 січня туринський "Ювентус" у фінальному поєдинку за Суперкубок Італії зіграє з міланським "Інтером". Поєдинок пройде в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца".
Чинний чемпіон "Інтер" незважаючи на зміну головного тренера влітку, знову лідирує в чемпіонаті. Підопічні Сімоне Індзагі випереджають "Мілан" в турнірній таблиці Серії А на одне очко.
У "Інтера" досить вдала серія в останніх іграх. Міланський колектив виграв 8 матчів поспіль, а остання безпрограшна серія налічує вже 12 матчів. Останній раз "Інтер" в Італії програвав ще 16 жовтня в поєдинку проти "Лаціо" (1:3).
У Суперкубку Італії міланський "Інтер" перемагав 5 разів. Останній раз цей трофей гравці "Інтера" піднімали над головою в 2010-му році, коли обіграли "Рому".
Читайте такожБарселона - Реал: прогноз букмекерів і де дивитися півфінал Суперкубка Іспанії"Ювентус" в поточному сезоні переживає не найкращі моменти. Туринський клуб в даний момент займає лише п'яте місце в турнірній таблиці Серії А. незважаючи на нестабільні результати, "Ювентус" не програє вже 7 матчів поспіль.
Інтер - Ювентус: де дивитися матч
У прямому ефірі протистояння грандів італійського футболу покаже медіасервіс MEGOGO.
Початок зустрічі - о 22.00.
Інтер - Ювентус: прогноз на матч
Фаворитом цього протистояння букмекери вважають "Інтер".
На перемогу команди Індзагі пропонують коефіцієнт 1.71. Нічию оцінили в 4.16, а перемогу "Ювентуса" в 4.96.
Букмекери сумніваються, що матч "Інтер" - "Ювентус" вийде результативним: тотал більше 2.5 м'яча йде за 1.93, а тотал менше 2.5 м'яча - за 2.06. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1.15. Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1.50. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1.77.
Суперкубок Італії: що потрібно знати
- За перемогу в турнірі борються переможець Серії А і володар Кубка Італії попереднього сезону. У разі, якщо один і той же клуб є чемпіоном і володарем Кубка, то проти нього грає фіналіст Кубка.
- Рекордсменом за кількістю перемог у Суперкубку є "Ювентус", який виграв турнір 9 разів.
- Чинним переможцем Суперкубка Італії є туринський "Ювентус".