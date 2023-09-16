Дубль оформив колишній півзахисник "Шахтаря" Генріх Мхітарян.

У суботу, 16 вересня, відбувся поєдинок 4-го туру італійської Серії А, в якому "Інтер" приймав на своєму полі "Мілан".

Гра проходила на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 5:1.

Футболісти "Інтера" швидко вийшли вперед - Генріх Мхітарян відкрив рахунок на 5-й хвилині. До кінця першого тайму Маркус Тюрам подвоїв перевагу команди Сімоне Індзагі.

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На 57-й хвилині хавбек "Мілану" Рафа Леау відіграв один м'яч, забивши після передачі Жиру Олів'є. Але потім Мхітарян, Хакан Чалханоглу і Давіде Фраттезі розписалися у воротах Майка Меньяна і зробили таким чином рахунок зовсім непристойним.

Інтер – Мілан – 5:1

Голи: Мхітарян, 5, 69, Тюрам, 38, Чалханоглу, 79, пен, Фраттезі, 90+5 - Леау, 57

Інтер: Зоммер – Бастоні (де Врей, 74), Ачербі, Дарміан – Думфріс, Мхітарян, Чалханоглу (Аслані, 80), Барелла (Фраттезі, 64), Дімарко (Карлос, 64) – Мартінес, Тюрам (Арнаутович, 64)

Мілан: Меньян – Тео Ернандес, Тіав, К'єр, Калабрія (Флоренці, 77) – Рейндерс (Йович, 77), Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 86) – Леау, Жиру (Окафор, 77), Пулішич (Чуквуезе, 56)

"Інтер" після чотирьох турів очолює турнірну таблицю Серії А, маючи 12 очок. "Ювентус" має на два бали менше, а "Мілан" відстає від першого місця на три очки.

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