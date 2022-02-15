Міланський "Інтер" спробує взяти реванш за фіаско в 2008 році.

У середу, 16 лютого, в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський "Інтер" зіграє проти "Ліверпуля". Гра пройде на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Італії.

Історія протистоянь у "Інтера" і "Ліверпуля" дуже скромна. Раніше ці клуби перетиналися всього один раз, незважаючи на те, що є частими учасниками міжнародних турнірів.

У 2008 році клуби зустрічалися також в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тоді переможцями за сумою двоматчевої дуелі стали футболісти англійського клубу. Перший матч проходив на полі "Ліверпуля" і завершився перемогою "червоних" з рахунком 2:0. Голами у складі переможців відзначилися Дірк Кейт на 85-й хвилині і Стівен Джеррард на 90-й. У повторній грі "Інтеру" також не вдалося забити і завершився матч мінімальною перемогою "Ліверпуля" з рахунком 1:0. Гол забив Фернандо Торрес.

Міланський клуб підходить до матчу з "Ліверпулем" не в найкращому настрої. Напередодні "Інтер" втратив лідерство в Серії А, і в цілому результати у підопічних Сімоне Індзагі не найкращі останнім часом. З останніх п'яти ігор, "Інтеру" вдалося лише в двох матчі здобути перемогу в основний час. При цьому команда програла принциповий матч проти "Мілана".

Зовсім інша ситуація у "Ліверпуля". Команда Юргена Клоппа виграла п'ять з п'яти останніх матчів і знаходиться в прекрасній формі. При цьому у "червоних" немає серйозних кадрових втрат, команда підходить до гри з "Інтером" в бойовому складі.

Інтер - Ліверпуль: де дивитися матч

Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися 16 лютого на медіасервісі MEGOGO. Перегляд гри буде також доступний на платформі "Volia TV".

Початок зустрічі - о 22.00 за київським часом.

Інтер - Ліверпуль: прогноз на матч

Фаворитом цього протистояння букмекери вважають"Ліверпуль".

На перемогу команди Юргена Клоппа пропонують коефіцієнт 2.06. Нічию оцінили в 3.60, а перемогу "Інтера" в 3.65.

Букмекери вважають, що дуель "Інтера" та "Ліверпуля" вийде результативною: тотал більше 2.5 м'яча йде за 1.74, а тотал менше 2.5 м'яча - за 2.17. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1.36. Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1.19. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1.62.

Інтер - Ліверпуль: перед матчем