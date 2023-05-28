Міланський "Інтер" переміг "Аталанту" і забезпечив собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

У суботу, 27 травня, відбувся поєдинок 37-го туру італійської Серії А, в якому "Інтер" приймав на своєму полі "Аталанту".

Гра проходила на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 3:2.

Футболісти міланського клубу дуже потужно почали гру і вже до 3-й хвилині мали перевагу в два м'ячі. Голами за "нерадзуррі" відзначилися Ромелу Лукаку і Ніколо Барелла.

Відео дня

На 36-й хвилині хавбек "Аталанти" Маріо Пашаліч відіграв один м'яч, забивши після передачі Скальвіні.

На 77-й хвилині зустрічі аргентинський форвард Лаутаро Мартінес забив третій м'яч "Інтера", повернувши своїй команді перевагу в два голи.

У компенсований час "Аталанті" вдалося забити другий гол у ворота "Інтера" і скоротити розрив у рахунку. Луїс Муріель пробив зі штрафного, але влучив у стінку, м'яч після удару відскочив знову до нього і колумбійський нападник завдав повторного гарматного удару, після якого м'яч влучив у поперечину, потім у спину воротаря "Інтера" Андре Онана і залетів у ворота.

"Інтер" - "Аталанта" - 3:2

Голи: Лукаку, 1, Барелла, 3, Лаутаро, 76 - Пашаліч, 36, Онана, 90+1 (аг)

Відео голу Муріеля:

Огляд матчу:

Відзначимо, що перемога над "Аталантою" дозволила "Інтеру" достроково вийти в Лігу чемпіонів. У турнірній таблиці чемпіонату Італії "нерадзуррі" розташовуються на другій сходинці, набравши 69 очок в 37 матчах.

"Аталанта" займає п'яте місце з 61 очком в активі. Лідирує "Наполі", який набрав 86 очок і забезпечив собі чемпіонський титул в Серії А.

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