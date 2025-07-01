Він зайняв шосту сходинку.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав рейтинг найдорожчих центральних захисників світу, у десятку увійшов і гравець збірної України Ілля Забарний.

Згідно зі списком на сторінці організації в Instagram, першу сходинку зайняв захисник іспанської "Барселони" Пау Кубарсі, якого оцінили в 109,6 млн євро. Також у трійку найкращих потрапили П’єро Інкап’є з німецького "Баєра" і представник мадридського "Реала" Дін Хейсен.

Захисник англійського "Борнмуту" українець Ілля Забарний зайняв шосту сходинку. Орієнтовна вартість футболіста становить 67,1 млн євро.

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Загалом рейтинг найдорожчих центральних захисників світу за версією CIES виглядає так:

Пау Кубарсі ("Барселона",) – 109,6 млн євро П’єро Інкап’є ("Баєр") – 88,5 млн євро. Дін Хейсен ("Реал") – 85 Леві Колвілл ("Челсі") – 83,1 Вільям Саліба ("Арсенал") – 79 Ілля Забарний ("Борнмут") – 67,1 Вілліан Пачо ("Айнтрахт") – 65,5 Алессандро Бастоні ("Інтер") – 63,4 Мурільо ("Ноттінгем Форест") – 60,3 Габріел Магальяєс ("Арсенал") – 59,9

Ілля Забарний - новини

Нагадаємо, Забарний перебрався в чемпіонат Англії з київського Динамо в січні 2023 року. Англійський клуб тоді заплатив за українця 22,7 млн євро.

Нещодавно кілька ЗМІ повідомляли, що Забарний залишить "Борнмут". Українцем вже довгий час цікавиться "ПСЖ", який уже надіслав англійцям декілька пропозицій щодо трансферу. Перемовини стартували з 50 мільйонів євро, а остання пропозиція "ПСЖ" склала 70 мільйонів євро. Зазначалось, що сторони попередньо вже погодили умови, а сам 22-річний гравець вже дав згоду на перехід.

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