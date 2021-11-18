Президент "Динамо" заявив, що не влазив у питання щодо організації матчу з Чорноморцем.

У п'ятницю, 19 листопада, в рамках 15-го туру української Прем'єр ліги київське "Динамо" зіграє проти одеського "Чорноморця".

Президент "Динамо" Ігор Суркіс напередодні поєдинку відповідаючи на питання для патреона "ТаТоТаке" підтвердив, що рішення дозволити орендованим Одеському клубу футболістам зіграти з "біло-синіми" приймав Мірча Луческу.

Крім того, Суркіс розповів, що ініціатором перенести матч з Одеси до Києва був також румунський фахівець.

"Абсолютно праві ваші джерела. Я в усе, що стосується організації матчу з "Чорноморцем", взагалі не влазив. Ми і про перенесення матчу до Києва домовилися на прохання Луческу, тому що ми всі пам'ятаємо, чим закінчилися наші виїзди до Маріуполя. Головний тренер міг повезти на один з двох матчів другий склад? Могти. Погодьтеся, ми б могли собі це дозволити і, швидше за все, це б не позначилося на результаті. Але Луческу, як максималіст, обидва рази повіз до Маріуполя основу. На неї випало велике навантаження, і ключові гравці втомилися. Як результат - не найкращий стан у матчі з "Барселоною". Адже ми і другу гру з маріупольцями хотіли перенести в столицю, але не вдалося", - заявив Ігор Суркіс.

Читайте такожВолодар "Золотого м яча" висловив свою думку про призначення Петракова головним тренером збірної УкраїниПрезидент київського клубу також офіційно заявив, що матч другого кола між "Динамо" і "Чорноморцем" відбудеться в Одесі.

"Матч другого кола між "Динамо" і "Чорноморцем" відбудеться в Одесі. Я вам говорю про це офіційно.

Переліт не такий вже складний і дуже недовгий. Одеса - прекрасне місто, там відмінні готелі і так далі. Але у нас більшість гравців приїдуть після матчів першої та молодіжної збірних. Їх настрій і стан незрозуміло. А вже 19-го грати проти "Чорноморця". Один день без перельотів, переїздів, розселень - в нашій позиції фактор важливий", - резюмував Суркіс.

Динамо: результати в сезоні

Після 14-ти турів в УПЛ "Динамо" з 35 балами в активі йде на першому місці в турнірній таблиці.

У Лізі чемпіонів "біло-сині" заробили одне очко за 4 тури і займають останнє місце у своїй групі. "Баварія" (12 очок) - перша,"Барселона" (6 очок) - друга, "Бенфіка" (4 очки) - третя.

Свій наступний матч "Динамо" зіграє 19 листопада проти "Чорноморця" в рамках 15-го туру УПЛ. Початок матчу о 19:30.

Автор: Володимир Медяник