Ігор Суркіс високо оцінив потенціал 19-річного гравця "Динамо".

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився своєю думкою про потенціал юного форварда українського клубу Самба Діалло.

Суркіс зізнався, що сенегальським футболістом вже цікавилися кілька відомих європейських клубів і заявив, що Діалло в майбутньому досягне топ-рівня.

"Я дружу з агентом Діалло. Коли ми брали хлопця, то він, порядна людина, сказав: "Ви візьміть, подивіться, а потім сядемо і укладемо з ним контракт".

Було вже не так-то просто укладати з ним 5-річний контракт. І з "Ман Сіті" дзвонили, і з інших серйозних європейських клубів, і в Німеччині ним цікавилися. Але якщо цей футболіст продовжить так прогресувати, то буде топ. Я вам це гарантую", - сказав Суркіс в інтерв'ю Бомбардир.

Читайте також"Вони вважають нас своїми рабами": екс-гравець Динамо шокований ставленням до українців у ПольщіНагадаємо, Діалло став справжньою сенсацією Юнацької ліги УЄФА. У 6 матчах групового етапу 19-річний сенегалець оформив 5 голів.

Яскравий виступ сенегальця в Юнацькій лізі УЄФА вразив керівництво мюнхенської "Баварії" і німецький клуб зв'язувався з Діалло. Однак форвард прийняв рішення залишитися в київському "Динамо" і підписав довгостроковий контракт з українським клубом.

"Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА: що потрібно знати