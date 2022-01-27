Ігор Суркіс / фото ФК Динамо Київ

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився своєю думкою про потенціал юного форварда українського клубу Самба Діалло.

Суркіс зізнався, що сенегальським футболістом вже цікавилися кілька відомих європейських клубів і заявив, що Діалло в майбутньому досягне топ-рівня.

"Я дружу з агентом Діалло. Коли ми брали хлопця, то він, порядна людина, сказав: "Ви візьміть, подивіться, а потім сядемо і укладемо з ним контракт".

Було вже не так-то просто укладати з ним 5-річний контракт. І з "Ман Сіті" дзвонили, і з інших серйозних європейських клубів, і в Німеччині ним цікавилися. Але якщо цей футболіст продовжить так прогресувати, то буде топ. Я вам це гарантую", - сказав Суркіс в інтерв'ю Бомбардир.

Читайте також"Вони вважають нас своїми рабами": екс-гравець Динамо шокований ставленням до українців у ПольщіНагадаємо, Діалло став справжньою сенсацією Юнацької ліги УЄФА. У 6 матчах групового етапу 19-річний сенегалець оформив 5 голів.

Яскравий виступ сенегальця в Юнацькій лізі УЄФА вразив керівництво мюнхенської "Баварії" і німецький клуб зв'язувався з Діалло. Однак форвард прийняв рішення залишитися в київському "Динамо" і підписав довгостроковий контракт з українським клубом.

"Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА: що потрібно знати

  • "Динамо" U-19, як і перша команда киян, виступала в групі з "Бенфікою", "Барселоною" і "Баварією". Підопічні Ігоря Костюка з 13 очками посіли друге місце в квартеті. Виграла групу "Бенфіка" (15 очок).
  • Переможці 1/16 фіналу визначаться в одноматчевих протистояннях. "Динамо" зіграє на виїзді проти іспанського "Депортіво". Поєдинок пройде 8 або 9 лютого.