В рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги один з аутсайдерів першості "Норвіч" в гостях грав проти "Уотфорда". Поєдинок проходив на стадіоні "Вікарідж Роуд" і завершився перемогою "канарок" з рахунком 3:0.
У першому таймі "Вотфорд" повністю переграв "Норвіч", але рахунок відкрити "лосі" так і не зуміли.
У другому таймі ситуація повністю змінилася. На 51 хвилині Саргент красивим ударом п'ятою замкнув простріл з флангу. Через 23 хвилині американський форвард забив другий м'яч.
Читайте такожНавіть без Салаха і Мане: Ліверпуль переміг Арсенал та вийшов у фінал Кубка англійської лігиНа 90+2 хвилині "канарки" поставили крапку в матчі. Не обійшлося без везіння - Куцка переправив м'яч у власні ворота.
"Уотфорд" - "Норвіч" - 0:3
Голи: Саргент, 51, 74, Куцка( АГ), 90+2
"Уотфорд": Бахманн, Феменія ( Куцка, 89), Кабаселе, Самір, Камара (Сема, 84), Сіссоко, Клеверлі (Ернандес, 59), Кайємбе, Кінг, Денніс, Жоао Педро
"Норвіч": Ганн, Ааронс, Хенлі, Гібсон, Вільямс, Рашиця, Ле-Мелу, Соренсен (Маклін, 21), Саргент, Пуккі (Байрем, 87), Іда
Попередження: Денніс (36), Маклін (38)
Видалення: Денніс (78)
Нагадаємо, в перенесеному поєдинку 17-го туру АПЛ "Лестер" вдома поступився "Тоттенхему". "Лисиці" двічі вели в рахунку, але "шпори" завдяки дублю Стівена Бергвейна в компенсований час вирвали перемогу.
Огляд матчу:
Чемпіонат Англії: положення команд у лізі
- Лідером першості є "Манчестер Сіті" з 56 балами в активі. На другій позиції йде "Ліверпуль" з 45 очками. Третій рядок за "Челсі" - 44 очки.
- "Уотфорд" з 14 очками в активі йде на 18-й позиції, а "Норвіч" з 16 балами - 17-й.
- Головний аутсайдер першості АПЛ "Бернлі". В активі "бордових" 11 набраних очок за 17 зіграних матчів.