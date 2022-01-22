"Норвіч" несподівано розгромив "Уотфорд" на виїзді.

В рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги один з аутсайдерів першості "Норвіч" в гостях грав проти "Уотфорда". Поєдинок проходив на стадіоні "Вікарідж Роуд" і завершився перемогою "канарок" з рахунком 3:0.

У першому таймі "Вотфорд" повністю переграв "Норвіч", але рахунок відкрити "лосі" так і не зуміли.

У другому таймі ситуація повністю змінилася. На 51 хвилині Саргент красивим ударом п'ятою замкнув простріл з флангу. Через 23 хвилині американський форвард забив другий м'яч.

Читайте такожНавіть без Салаха і Мане: Ліверпуль переміг Арсенал та вийшов у фінал Кубка англійської лігиНа 90+2 хвилині "канарки" поставили крапку в матчі. Не обійшлося без везіння - Куцка переправив м'яч у власні ворота.

"Уотфорд" - "Норвіч" - 0:3

Голи: Саргент, 51, 74, Куцка( АГ), 90+2

"Уотфорд": Бахманн, Феменія ( Куцка, 89), Кабаселе, Самір, Камара (Сема, 84), Сіссоко, Клеверлі (Ернандес, 59), Кайємбе, Кінг, Денніс, Жоао Педро

"Норвіч": Ганн, Ааронс, Хенлі, Гібсон, Вільямс, Рашиця, Ле-Мелу, Соренсен (Маклін, 21), Саргент, Пуккі (Байрем, 87), Іда

Попередження: Денніс (36), Маклін (38)

Видалення: Денніс (78)

Нагадаємо, в перенесеному поєдинку 17-го туру АПЛ "Лестер" вдома поступився "Тоттенхему". "Лисиці" двічі вели в рахунку, але "шпори" завдяки дублю Стівена Бергвейна в компенсований час вирвали перемогу.

Огляд матчу:

Чемпіонат Англії: положення команд у лізі