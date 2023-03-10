У глядачів буде кілька варіантів, щоб обрати де дивитися цей поєдинок.

На 26 березня у збірної України запланований перший офіційний матч цього року проти збірної Англії в рамках кваліфікації на Чемпіонат Європи-2024. Як повідомив журналіст Михайло Співаковський, уже відомі транслятори цього поєдинку.

"Матч відбору (на ЧЄ-2024 – прим.) Англія – Україна транслюватиметься загальнодоступними регіональними каналами "Суспільного". Права на цифрове мовлення отримає платформа MEGOGO", - йдеться в Telegram-каналі "ТаТоТаке".

Джерело відзначає, що Українська асоціація футбол та УЄФА ще минулого року домовилися на безкоштовній основі транслювати стикові матчі збірної України у європейському етапі відбору на ЧС-2022. Воєнна ситуація у нашій країні не змінилася, тож домовленості продовжили свою дію і на стартовий відтинок кваліфікації на ЧЄ-2024.

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"Наразі вирішується питання щодо узгодження технічних параметрів з УЄФА для організації аналітичної студії – до та після гри", - додає "ТаТоТаке".

Відзначимо, що Україна зіграє з Англією на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Цей матч стане першим для "синьо-жовтих" у рамках відбору на Чемпіонат Європи-2024. Україна потрапила до групи C, де окрім англійців є ще Італія, Північна Македонія та Мальта.

Наступна континентальна першість буде проведена у Німеччині у період з 14 червня по 14 липня 2024-го року. Збірній України потрібно буде посісти одне із перших двох лідируючих місць, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат Європи. Також у разі невдачі буде шанс кваліфікуватися через Лігу Націй.

Додамо, що 23 березня у збірної України є ще слот для проведення товариського матчу. Поки суперник невідомий, але за повідомленням ЗМІ це може бути футбольний клуб "Брентфорд".

Збір національної команди України розпочнеться 20 березня у Великій Британії. Там "синьо-жовті" проведуть цикл підготовки і тренувань, а також свої березневі матчі.

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