Російська сторона вимагає дисциплінарного покарання для українських вболівальників.

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков емоційно прокоментував те, що українські глядачі на трибунах під час поєдинку Євро-2020 скандували образи з матюками про Путіна.

80-річний чиновник спонукає УЄФА розібратися в цьому інциденті. Колосков образив українців та сподівається, що поведінку наших вболівальників зафіксував делегат УЄФА в протоколі.

"Ось і вся різниця між нашими вболівальниками, які підтримують збірну України, практично вболівають за неї, і їхніми фанатами. Ну просто покидьки якісь. Чисте хуліганство, яке потрапляє під дисциплінарний розгляд", - сказав Колосков для Sport24.

Раніше член комітету Держдуми РФ Дмитро Свищев також образив українців.

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Автор: Артем Будрін