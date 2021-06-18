Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков емоційно прокоментував те, що українські глядачі на трибунах під час поєдинку Євро-2020 скандували образи з матюками про Путіна.
80-річний чиновник спонукає УЄФА розібратися в цьому інциденті. Колосков образив українців та сподівається, що поведінку наших вболівальників зафіксував делегат УЄФА в протоколі.
"Ось і вся різниця між нашими вболівальниками, які підтримують збірну України, практично вболівають за неї, і їхніми фанатами. Ну просто покидьки якісь. Чисте хуліганство, яке потрапляє під дисциплінарний розгляд", - сказав Колосков для Sport24.
Раніше член комітету Держдуми РФ Дмитро Свищев також образив українців.
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