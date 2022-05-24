Український голкіпер Андрій Лунін розповів про свої головні цілі.

У суботу, 28 травня, мадридський "Реал" Андрія Луніна зійдеться у фіналі Ліги чемпіонів з англійським "Ліверпулем".

Напередодні поєдинку український голкіпер розповів про дві головні цілі на найближчий час.

За словами Луніна, головною метою для нього є вихід зі збірною України на ЧС-2022, який відбудеться в Катарі. А інша - це перемога у фіналі Ліги чемпіонів.

"Зараз на 100% для мене і всіх наших людей головна мета - вихід на чемпіонат світу в Катарі. Це навіть не обговорюється. В особистому професійному плані, звичайно, мені спочатку хотілося б виграти Лігу чемпіонів, щоб вийти з українським прапором. Вже 1 і 5 червня - щоб була путівка на чемпіонат світу", - сказав Лунін в ефірі "Вацко Live".

Нагадаємо, мадридський "Реал" став чемпіоном Іспанії з футболу сезону-2021/2022.

У поточному сезоні Лунін провів чотири матчі - по два в чемпіонаті Іспанії і Кубку країни.

Після фіналу Ліги чемпіонів Андрій Лунін відправиться в розташування збірної України, де буде готуватися до ігор плей-офф відбору на ЧС-2022. 1 червня збірна України зіграє проти Шотландії.

Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"