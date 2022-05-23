Футболіст збірної України та "Реала" Андрій Лунін поділився думкою про своє майбутнє в мадридському клубі.
В інтерв'ю Вацко Live Лунін розповів про плани після закінчення поточного сезону. Українець зізнався, що він засмучений, що має мало практики, проте задоволений своїм статусом у стані "вершкових".
"З одного боку мене не влаштовує кількість ігрового часу. З іншого боку, багато хто відзначає і я сам розумію, що другий воротар "Реала" - це високий рівень, досягнення. Не всім вдається потрапити в "Реал", закріпитися, залишитися, бути там, грати якісь матчі і вигравати трофеї. Важко досягти цього. Але я не кажу, що мене це влаштовує і я задоволений. Я незадоволений.
Досяг того, що став другим воротарем "Реала", це завдання виконане, добре, але хочеться рухатися далі.
Зараз у мене немає планів покинути "Реал". Потрібно розуміти, що пишуть за підсумками сезону, за результатами. Бачать, що я мало зіграв, і спокійно можуть написати, що у мене є бажання покинути клуб, щоб отримувати більше ігрової практики. Але я на сьогодні навіть не розмовляв з клубом з приводу наступного сезону. Попереду фінал Ліги чемпіонів, тільки після нього будуть всі розмови, буде визначатися склад на наступний сезон", - сказав Лунін.
Голкіпер "Реала" також розповів, що чутки про його можливий відхід з мадридського клубу не впливають на нього.
"Чутки на мене ніяк не впливають. Це вже не перший раз. Протягом 5 років кожні півроку пишуть безліч інформації. Що буде, то буде. Якщо є такий інтерес, то клуби поспілкуються між собою, а потім донесуть до мене. А реагувати кожен раз на таку інформацію не бачу сенсу", - розповів Лунін.
Додамо, що в поточному сезоні Лунін провів чотири матчі - по два в чемпіонаті Іспанії і Кубку країни.
Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"
- Лунін приєднався до мадридського клубу в липні 2018 року за 8,5 млн євро.
- Андрій Лунін тричі відправлявся в оренду ("Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо"). Його контракт з "Реалом" діє до 30 червня 2024 року.
- Наставник збірної України Олександр Петраков порадив Луніну покинути "Реал".
- У той же час президент "Реала" заявив, що у Луніна "буде все в порядку" , а українцям не варто переживати.