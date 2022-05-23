Українець зізнався, що незадоволений кількістю ігрового часу в "Реалі", проте залишати мадридський клуб не планує.

Футболіст збірної України та "Реала" Андрій Лунін поділився думкою про своє майбутнє в мадридському клубі.

В інтерв'ю Вацко Live Лунін розповів про плани після закінчення поточного сезону. Українець зізнався, що він засмучений, що має мало практики, проте задоволений своїм статусом у стані "вершкових".

"З одного боку мене не влаштовує кількість ігрового часу. З іншого боку, багато хто відзначає і я сам розумію, що другий воротар "Реала" - це високий рівень, досягнення. Не всім вдається потрапити в "Реал", закріпитися, залишитися, бути там, грати якісь матчі і вигравати трофеї. Важко досягти цього. Але я не кажу, що мене це влаштовує і я задоволений. Я незадоволений.

Досяг того, що став другим воротарем "Реала", це завдання виконане, добре, але хочеться рухатися далі.

Зараз у мене немає планів покинути "Реал". Потрібно розуміти, що пишуть за підсумками сезону, за результатами. Бачать, що я мало зіграв, і спокійно можуть написати, що у мене є бажання покинути клуб, щоб отримувати більше ігрової практики. Але я на сьогодні навіть не розмовляв з клубом з приводу наступного сезону. Попереду фінал Ліги чемпіонів, тільки після нього будуть всі розмови, буде визначатися склад на наступний сезон", - сказав Лунін.

Голкіпер "Реала" також розповів, що чутки про його можливий відхід з мадридського клубу не впливають на нього.

"Чутки на мене ніяк не впливають. Це вже не перший раз. Протягом 5 років кожні півроку пишуть безліч інформації. Що буде, то буде. Якщо є такий інтерес, то клуби поспілкуються між собою, а потім донесуть до мене. А реагувати кожен раз на таку інформацію не бачу сенсу", - розповів Лунін.

Додамо, що в поточному сезоні Лунін провів чотири матчі - по два в чемпіонаті Іспанії і Кубку країни.

Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"