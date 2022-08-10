Сербський футболіст Душан Тадич став жертвою пограбування.

Капітан амстердамського "Аякса" Душан Тадич отримав пошкодження, зіткнувшись з двома озброєними грабіжниками.

Про це повідомляє видання De Telegraaf.

За даними джерела, 27 липня на футболіста напали дві людини. Вони спробували відібрати у гравця дорогоцінний годинник.

Тадич здогадався про наміри зловмисників і кинувся тікати від них. Але, на жаль, вони наздогнали його.

Душан Тадич намагався відбитися від злочинців, в результаті чого отримав пошкодження руки. Також зловмисники порвали йому одяг. Зрештою футболістові вдалося вирватися і сховатися від бандитів у закладі неподалік.

Тепер розслідуванням ситуації займатиметься поліція.

Відзначається, що ці ж люди намагалися проникнути в будинок Тадича за кілька днів до цього інциденту. Вони дзвонили в двері під виглядом кур'єрів, що доставили піцу, але футболіста не було вдома, а його дружина не відкрила двері через побоювання, що виникли у неї.

Нагадаємо, 30 липня на стадіоні "Йохан Круіфф Арена" в амстердамі "Аякс" зустрічався з ПСВ в матчі за Суперкубок Нідерландів. Зустріч закінчилася перемогою ПСВ з рахунком 5:3. Душан Тадич брав участь у матчі. На його руці були спеціальні пластирі.

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