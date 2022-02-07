Спортивний директор нідерландського "Аякса" Марк Овермарс подав у відставку. 48-річного фахівця звільнили через те, що він надсилав жінкам-колегам свої недоречні повідомлення.
Про це повідомляє офіційний сайт "Аякса".
"Марк Овермарс негайно залишить "Аякс". Він ухвалив це рішення після обговорень з наглядовою радою клубу та гендиректором Едвіном ван дер Саром і повідомив їх про це. Причиною його рішення стало відправлення недоречних повідомлень декільком колегам-жінкам протягом тривалого часу", - йдеться у заяві амстердамського клубу.
"Мені соромно. На жаль, я не усвідомлював, що перейшов межі, але цими днями мені це стало ясно. Я раптом відчув величезний тиск. Пробачте мені. Безумовно, для людини моєї посади така поведінка є неприйнятною, я це зараз розумію. Але вже надто пізно. Не бачу іншого виходу, як піти з "Аякса". Ця ситуація також сильно впливає на моє особисте життя. Тому прошу всіх залишити мене та мою сім'ю у спокої", - сказав Овермарс.
Овермарс працював у структурі "Аякса" з 2012 року. Він спершу обіймав посаду технічного директора, а пізніше - спортивного.
Марк Овермарс: кар'єра футболіста
- Овермарс виступав за "Аякс" з 1992 по 1997 рік. Півзахисник допоміг амстердамцям виграти Лігу чемпіонів у сезоні 1994/95, а також тричі стати чемпіонами Нідерландів у період з 1993 по 1996 рік.
- З 1997 по 2000 рік Овермарс грав за лондонський "Арсенал", а з 2000 по 2004 рік захищав кольори іспанської "Барселони".
- За національну збірну Нідерландів Марк провів 86 матчів й забив 17 голів.