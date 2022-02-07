Марк Овермарс надсилав недоречні повідомлення жінкам-колегам.

Спортивний директор нідерландського "Аякса" Марк Овермарс подав у відставку. 48-річного фахівця звільнили через те, що він надсилав жінкам-колегам свої недоречні повідомлення.

Про це повідомляє офіційний сайт "Аякса".

"Марк Овермарс негайно залишить "Аякс". Він ухвалив це рішення після обговорень з наглядовою радою клубу та гендиректором Едвіном ван дер Саром і повідомив їх про це. Причиною його рішення стало відправлення недоречних повідомлень декільком колегам-жінкам протягом тривалого часу", - йдеться у заяві амстердамського клубу.

"Мені соромно. На жаль, я не усвідомлював, що перейшов межі, але цими днями мені це стало ясно. Я раптом відчув величезний тиск. Пробачте мені. Безумовно, для людини моєї посади така поведінка є неприйнятною, я це зараз розумію. Але вже надто пізно. Не бачу іншого виходу, як піти з "Аякса". Ця ситуація також сильно впливає на моє особисте життя. Тому прошу всіх залишити мене та мою сім'ю у спокої", - сказав Овермарс.

Овермарс працював у структурі "Аякса" з 2012 року. Він спершу обіймав посаду технічного директора, а пізніше - спортивного.

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