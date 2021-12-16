Нападник "Динамо" Загреб Бруно Петкович отримав курйозне вилучення в матчі чемпіонату Хорватії проти "Істри 1961".
Наприкінці матчу Петкович отримав можливість виконати удар з пенальті. Хорватський футболіст замість звичного розбігу підійшов до м'яча пішки, а перед ударом зробив значну паузу.
Петкович забив, але рефері скасував взяття воріт, а футболіста покарав жовтою карткою, яка стала для нього другою в матчі. У підсумку замість святкування забитого гола нападник в подиві відправився в роздягальню.
Відзначимо, що, згідно з сучасними правилами, у футболі заборонено робити паузу перед виконанням пенальті з метою дезорієнтувати голкіпера. Якщо гравець робить паузу, арбітр повинен показати йому жовту картку.
— Soccer AM (@SoccerAM) December 16, 2021
Загребське "Динамо" в цьому матчі в підсумку відсвяткувало перемогу з рахунком 2:0, хоча і завершувало гру вдев'ятьох, а суперник - вдесятьох.
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Бруно Петкович: що про нього відомо
- 27-річний форвард виступає за "Динамо" Загреб з 2018 року. До цього він грав за ряд італійських клубів.
- За підсумками минулого сезону він був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Хорватії.
- За збірну Хорватії Петкович провів 9 матчів, забивши 6 голів.