Хорватія посіла друге місце в групі D кваліфікації Євро-2024.

У вівторок, 21 листопада, відбувся поєдинок 10-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Хорватії приймала Вірменію українського тренера Олександра Петракова.

Зустріч команди проходила на стадіоні "Максимір" в Загребі і завершилася перемогою господарів поля.

Результат цієї гри вирішив один гол, який забив Анте Будімір. 32-річний нападник збірної Хорватії забив після передачі Борни Соси на 43-й хвилині матчу.

Відео дня

Хорватія - Вірменія - 1:0

Гол: Будімір 43

Хорватія: Лівакович, Станішич (Юранович 50), Шутало, Гвардіол, Соса, Модріч, Брозовіч, Майєр (Сучич 83), Крамаріч (Марко Пашаліч 68), Будімір (Батуріна 83), Іванушещ (Маріо Пашаліч 46)

Вірменія: Чанчаревіч, Харутунян, Мкртчян, Чалісір, Тікнізян, Оганесян (Пілоян 86), Сперцян, Арутюнян (Дашян 70), Ранос (Міранян 73), Севікян (Серобян 70), Селлараян (Бічахчян 46)

Попередження: Пілоян 88

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи Вельс зіграв внічию проти національної команди Туреччини.

Вельс - Туреччина - 1:1

Голи: Вільямс 7 - Язіджі 70 (пен)

Вельс: Уорд, Робертс, Лок'єр, Девіс, Родон, Бродхед (Брукс 61), Джеймс Дж., Ампаду, Вільямс (Мур 84), Джонсон, Вілсон (Джеймс Д. 80)

Туреччина: Чакір (Баіндір 33), Кадіоглу, Акайдин, Бардакчі, Озкачар (Челік 46), Юксек, Сарі (Айхан 78), Омур (Язіджі 33), Озкан, Актюркоглу, Йилмаз (Йилдіз 59)

Попередження: Джонсон 22, Девіс 70 - Язіджі 54, Челік 72, Актюркоглу 82, Озкан 89

Огляд матчу:

У підсумковій таблиці групи D відбору на Євро-2024 з футболу збірна Туреччини посіла перше місце з 17 балами. Хорватія набрала 16 очок і фінішувала на другій сходинці. Саме ці дві команди завоювали прямі путівки на чемпіонат Євро-2024. Збірна Вельсу фінішувала на 3-й сходинці з 12 балами. Вірменія під керівництвом українського тренера Олександра Петракова набрала 8 очок у 8 матчах і посіла четверте місце. Латвія з 3 балами фінішувала на останній сходинці.

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