Переможець цього протистояння вийде в плей-офф мундіалю в Катарі.

У четвер, 1 грудня, в рамках третього туру групового раунду чемпіонату світу з футболу зустрінуться національні збірні Хорватії та Бельгії.

Матч пройде на стадіоні "Ахмад бін Алі" в місті Ер-Райян.

Хорватія перед фінальним туром очолює групу F, маючи кращу різницю м'ячів у порівнянні з Марокко. У першому турі підопічні Златко Даліча зіграли внічию з Марокко (0:0), а в другому турі здобули розгромну перемогу над національною командою Канади (4:1).

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Збірна Бельгії вважалася до старту турніру беззаперечним фаворитом своєї групи. У першому турі команда Роберто Мартінеса грала з Канадою, зумівши отримати мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

У матчі другого туру з Марокко "червоні дияволи" мали всі шанси гарантувати собі путівку в плей-офф. Однак у цьому поєдинку бельгійці виглядали ще слабкіше, ніж у матчі з Канадою. Збірна Бельгії зазнала сенсаційної поразки з рахунком 0:2, яка не стала фатальною, але ускладнила завдання бельгійцям.

В очній дуелі Бельгії та Хорватії повинна визначитися доля однієї з путівок в 1/8 фіналу. Хорватів влаштує нічия, бельгійцям потрібно перемагати. Нічия теж може зіграти на руку команді Мартінеса, але тільки в разі поразки Марокко від Канади в 4+ м'ячі.

Хорватія - Бельгія: прогноз

Букмекери не змогли назвати фаворита цього матчу. Коефіцієнт на перемогу хорватів становить 2,76, а на тріумф "червоних дияволів" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,75. Нічия оцінюється в 3,30.

При цьому аналітики вважають, що ця гра не буде занадто результативною. На тотал менше 2,5 голів можна поставити за 1,78 , тоді як на тотал більше - 2,08.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт - 6,30.

Хорватія - Бельгія: трансляція

Дуель Хорватії та Бельгії на території України в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.

Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Відзначимо, що в паралельному матчі 3-го туру цього квартету будуть битися збірні Канади і Марокко. Цей поєдинок також розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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