Михайло Мудрик розповів про настрій збірної України на поєдинок проти Англії.

У суботу, 9 вересня, збірна України зустрінеться з національною командою Англії в рамках п'ятого туру відбору на Євро-2024 з футболу.

Гравець лондонського "Челсі" Михайло Мудрик поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку. 22-річний вінгер зазначив, що "синьо-жовті" мають намір виграти у англійців, а не відібрати очки.

"Вони фаворити. Вони можуть думати, що візьмуть 3 очки і виграють. Це нормально. Але якщо ти думаєш, що програєш, то краще не виходити на поле, Особливо якщо ти граєш за збірну України. Ми теж хочемо перемогти. Не хочемо відібрати очки у Англії, ми хочемо собі в кишеню додати ці очки, взяти їх собі", - заявив Мудрик в коментарі YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

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Нагадаємо, збірна України зіграла в рамках кваліфікації на ЧЄ-2024 три матчі - "синьо-жовті" програли Англії (0:2), потім перемогли Північну Македонію (3:2) і Мальту (1:0). Збірна Англії, крім України, також перемогла Італію (2:1), Мальту (4:0) і Північну Македонію (7:0).

У турнірній таблиці групи з підопічні Сергія Реброва йде на другій позиції з 6 балами. Англія з 12 очками займає перше місце. У Італії та Північної Македонії по три очки, у Мальти - 0.

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