"Манчестер Сіті" здобув вольову перемогу над "Боруссією" завдяки голу Холанда.

У середу, 14 вересня, в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" на стадіоні "Етіхад" приймав дортмундську "Боруссію".

Матч завершився вольовою перемогою "городян".

Після фінального свистка головний тренер "Ман Сіті" Пеп Гвардіола підійшов до арбітра зустрічі Даніеле Орсато і влаштував з ним словесну перепалку.

Відео дня

За зайві емоції суддя показав іспанському тренеру жовту картку.

Наставник "городян" не розгубився і відреагував досить оригінально на "гірчичник", обійнявши арбітра. Після цього курйозного епізоду Гвардіола продовжив розмову з Орсато.

Відео моменту:

Pep Guardiola has to be one of the strangest characters in football 😭pic.twitter.com/CMitxuzO2U — DJ™️ (@ChiesaLFC) September 14, 2022

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" здобув перемогу над "Боруссією" з рахунком 2:1. Дортмундський клуб першим відкрив рахунок у грі, але голи Стоунза і Холанда дозволили "городянам" вирвати три очки в цій дуелі.

Після двох турів групового етапу Ліги чемпіонів в активі "Манчестер Сіті" 6 набраних очок. "Городяни" лідирують у групі G. на другій позиції йде "Боруссія" з 3 балами. У "Копенгагена" і "Севільї" по 1 набраному балу.

У наступному турі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" зіграє на своєму полі проти данського "Копенгагена". Гра запланована на 5 жовтня.

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