Футболісту "Марселя" Дімітрі Пайєту серйозно прилетіло від фанатів "Ліона".

Матч 14-го туру чемпіонату Франції між "Ліоном" і "Марселем" був перерваний на 2-й хвилині гри через дії глядачів.

Пляшка, кинута з трибун, потрапила в голову гравцеві гостей Дімітрі Пайєту. Футболіст побував в шоці, але його здоров'я поза небезпекою.

Головний арбітр Руді Букке прийняв рішення зупинити матч, і команди пішли з поля.

Поліція змогла швидко знайти порушника порядку, і той був негайно виведений зі стадіону.

Питання про відновлення матчу вирішувалося тривалий час.

У якийсь момент футболісти "Ліона" вийшли розминатися, щоб відновити матч, однак "Марсель" був проти того, щоб грати на тлі інциденту, що стався.

Матч у підсумку був остаточно зупинений за рішенням арбітра, хоча спочатку той планував відновити гру, але після серії екстрених нарад з представниками клубів, Ліги 1, організаторів матчу і префекта регіону, передумав повертати команди на поле.

"Суддя вирішив не відновлювати матч, враховуючи, що безпека гравців не може бути гарантована. Ми не зможемо відновити цей матч", - повідомив диктор на домашньому стадіоні "Ліона".

Коментарі офіційних осіб після матчу

Президент "Марселя" Пабло Лонгорія:

"Ми приїхали в Ліон, щоб грати у футбол. А в підсумку опинилися на війні. Пайєт зараз страждає психологічно, і це ненормально.

Ми завжди засуджували всі види насильства-воно зачіпає абсолютно всіх. Ніхто з тих, хто любить футбол, не може байдуже дивитися на те, що сталося в матчі.

Це ненормально. Щиро кажучи, У мене зараз немає вирішення цієї проблеми. Ми люди спорту, а приймати рішення - прерогатива влади, дисциплінарної комісії Ліги", - цитує Лонгорію Get French Football News.

Головний арбітр матчу Рудді Букке:

"Моє рішення завжди полягало в тому, щоб не відновлювати гру. Були й інші міркування, які слід враховувати.

Читайте такожФеноменальний гол гравця Ман Сіті, приниження МЮ і розгром Арсеналу - в огляді матчів 12-го туру АПЛ (відео)З очевидних спортивних причин я вирішив не відновлювати цей матч. Ми зробили перше оголошення в мікрофон. Ми повинні захистити гравців і є основними гарантами безпеки, тому я вирішив повернути всіх в роздягальню.

Також потрібно враховувати зовнішні параметри, стадіон заповнений, Евакуація гравців також є важливим елементом з точки зору безпеки. Ми б хотіли прийти і виступити в інших умовах, світ футболу і спорт в цілому чекають інших дій", - наводить слова Букке Lequipe.

Професійна футбольна ліга Франції (LFP) опублікувала заяву щодо інциденту на матчі 14-го туру Ліги 1 "Ліон" - "Марсель".

Читайте такожДубль Златана не допоміг: Мілан у видовищному матчі зазнав першої поразки в сезоні Серії А (відео)У заяві засуджується поведінка вболівальників "Ліона", один з яких потрапив в Пайєта пляшкою. Те, що трапилося названо "жорстокою агресією". Крім того, в заяві наголошується, що мали місце також дискримінаційні вигуки з трибун.

Також ліга висловила жаль у зв'язку з тим, що влада регіону схвалила відновлення матчу, як був при схожому інциденті на матчі "Сент-Етьєн" - "Анже". Після тривалої паузи головний арбітр Рюдді Бюке вирішив відновити гру, але з цим не погодилися в "Марселі", хоча "Ліон" був готовий грати. У підсумку матч перенесли на невизначений термін.

Крім того, зазначено, що 22 листопада відбудуться термінові збори дисциплінарного комітету, на яких буде розглянута ситуація з цим матчем.

Автор: Володимир Медяник