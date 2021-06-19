Команди сильнішого виявити не змогли.

Другий тур у групі F розпочався матчем між збірними Угорщини та Франції. "Пушкаш Арена" в Будапешті була повністю заповнена вболівальниками, які палко підтримували господарів поля.

Франція хоч і більше володіла м'ячем та створювала частіше моменти, але першими відкрили рахунок у грі саме угорці. В роздягальню неочікувано сусіди України змогли забити гол. В одній з контратак Аттіла Фіола протягнув м'яча вперед та потужним ударом в ближній кут воріт "розстріляв" Уго Льоріса. 31-річному лівому захиснику Угорщини вдалося дійсно шалене соло.

В другому таймі французи зрівняли рахунок на 66-й хвилині. Льоріс вибив м'яча далеко вперед, Кіліан Мбаппе зміг зачепитися за м'яча та на дриблінгу увірватися до штрафної. 22-річний бомбардир прострілив, а Антуан Грізманн зміг скористатися метушнею у карному майданчику та відновити паритет. Це було останнє взяття воріт у матчі.

Угорщина - Франція - 1:1

Голи: Фіоло, 45+2 - Грізманн, 66

Угорщина: Гулачі, О. Салаї, Орбан, Ботка, Фіоло, Шефер (Чері, 76), Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Него, Шоллої, А. Салаї (Ніколіч, 27)

Франція: Льоріс, Дінь, Кімпембе, Варан, Павар, Канте, Рабіо (Дембеле, 57, Лемар, 87), Погба (Толіссо, 76), Грізманн, Мбаппе, Бензема (Жиру, 76)

Відео першого голу.

Відео другого голу.

Євро-2020: група F

Групу F на Євро-2020 називають "групою смерті". До неї потрапили збірні Франції, Німеччини, Португалії та Угорщини.

У першому турі збірна Португалії на останніх хвилинах матчу розгромила збірну Угорщини. А Франція з мінімальною перевагою перемогла Німеччину.

Португалія свій матч другого туру зіграє 19 червня о 19:00 на полі "Альянц Арени" проти Німеччини.

Матчі цієї групи проходять у Мюнхені та Будапешті.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін