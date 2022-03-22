Колишній футболіст донецького "Шахтаря" і збірної України Юрій Вірт, який зараз працює головним тренером ФК "Верес", не залишається осторонь і допомагає українським воїнам, які воюють з російськими окупантами.
47-річний фахівець вирішив виставити на аукціон свою лімітовану медаль за перемогу Шахтаря в Кубку УЄФА, а зароблені гроші перерахувати ЗСУ.
Про це Юрій Вірт повідомив у Instagram.
Торги завершаться в четвер, 24 березня, о 22:00. Стартова ціна - 2 тисячі гривень, а мінімальний крок ставки - 1000 грн.
"Ця перемога - найбільша в українському клубному футболі. Таких медалей обмежена кількість", - сказав Вірт.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" переміг німецький "Вердер" у фіналі Кубка УЄФА сезону 2008/2009 з рахунком 2:1. Вже в наступному сезоні турнір змінив назву на Ліга Європи.
Юрій Вірт: кар'єра і досягнення
- Вірт - вихованець львівського футболу. Виступав за команди "Скала" (Стрий), "Львів", "Металург" (Донецьк), "Борисфен" (Бориспіль) та "Шахтар" (Донецьк).
- Найбільше матчів зіграв у складі донецького "Металурга" - 109. За "Шахтар" зіграв 88 матчів.
- Юрій Вірт є п'ятикратним чемпіоном України і володарем Кубка країни. У сезоні 2008/09 виграв Кубок УЄФА.
- У 2012 році завершив ігрову кар'єру.
- Зіграв 2 матчі за збірну України: проти Білорусії (1 вересня 2001), і проти Вірменії (5 вересня 2001). В обох іграх збірна здобула сухі перемоги.
- В якості тренера працював у донецькому "Металурзі", дніпродзержинській "Сталі", "Русі" (Винники) та "Вересі" (Рівне).