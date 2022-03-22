Юрій Вірт жертвує цінною нагородою, щоб допомогти українським воїнам.

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" і збірної України Юрій Вірт, який зараз працює головним тренером ФК "Верес", не залишається осторонь і допомагає українським воїнам, які воюють з російськими окупантами.

47-річний фахівець вирішив виставити на аукціон свою лімітовану медаль за перемогу Шахтаря в Кубку УЄФА, а зароблені гроші перерахувати ЗСУ.

Про це Юрій Вірт повідомив у Instagram.

Торги завершаться в четвер, 24 березня, о 22:00. Стартова ціна - 2 тисячі гривень, а мінімальний крок ставки - 1000 грн.

"Ця перемога - найбільша в українському клубному футболі. Таких медалей обмежена кількість", - сказав Вірт.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" переміг німецький "Вердер" у фіналі Кубка УЄФА сезону 2008/2009 з рахунком 2:1. Вже в наступному сезоні турнір змінив назву на Ліга Європи.

Юрій Вірт: кар'єра і досягнення