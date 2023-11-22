Збірна Франції несподівано втратила очки в заключному турі кваліфікації Євро-2024.

У вівторок, 21 листопада, відбувся поєдинок 10-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Греції приймала національну команду Франції.

Гра проходила на стадіоні "OPAP Arena" в Афінах і завершилася внічию.

Рахунок у грі був відкритий на 42-й хвилині - форварда збірної Франції Рандаль Коло Муані відправив м'яч у сітку воріт ефектним ударом з отсрого кута. На 56-й хвилині Анастасіос Бакасетас зрівняв рахунок у грі, а через п'ять хвилин Фотіс Йоаннідіс вивів греків вперед.

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Однак виграти цю зустріч Греції не вдалося. На 74-йхвилині гри Юссуф Фофана отримав пас від Кіліана Мбаппе і найпотужнішим ударом з-за меж штрафного відправив м'яч у "дев'ятку" воріт.

Греція - Франція - 2:2

Голи: Бакасетас, 56, Іоаннідіс, 61 - Коло Муані, 42, Фофана, 74

Греція: Влаходімос, Рецос, Мавропанос, Хацідіакос, Рота (Саліакіс, 85), Бухалакіс, Галанопулос (Александропулос, 67), Бакасетас (Константеліас, 86), Яннуліс, Масурас (Павлідіс, 77), Іоаннідіс (Зека, 77)

Франція: Самба, Кунде (Клосс, 64), Саліба, Люка Ернандес (Дісасі, 85), Тео Ернандес, Фофана, Рабьо, Дембеле (Коман, 65), Грізманн, Коло Муані (Мбаппе, 64), Жиру (Тюрам, 70)

Попередження: Бухалакіс, 34, Рецос, 40, Іоаннідіс, 75 - Дембеле, 34, Фофана, 55, Грізманн, 90+2

Огляд матчу:

В іншому поєдинку цієї групи збірна Нідерландів завдала нищівного фіаско Гібралтару (6:0).

Збірна Франції набрала 22 очки і посіла перше місце в турнірній таблиці групи В відбору на Євро-2024. Збірна Греції з 13 балами фінішувала третьою. Друге місце в групі зайняла збірній Нідерландів - 18 очок. Ірландія посіла четверте місце з 6 очками, а Гібралтар (0 очок) - останнє.

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