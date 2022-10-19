Віктор Коваленко пошкодив підколінне сухожилля.

Півзахисник "Спеції" і збірної України Віктор Коваленко отримав травму і не зіграє до кінця поточного року.

Український футболіст пошкодив підколінне сухожилля правої ноги на тренуванні минулого тижня.

Як повідомляє Il Secolo XIX, орієнтовний термін відновлення Коваленка - 2 місяці. Таким чином, українець повернеться на поле вже після паузи на ЧС-2022.

Відео дня

Це вже третій раз в сезоні, коли він потрапляє в лазарет "Спеції". У сезоні-2022/2023 Коваленко зіграв всього 7 матчів, в яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що Коваленко виступає за "Спецію" на правах оренди. Контракт українця належить "Аталанті", а оренда розрахована до кінця червня 2023 року.

Після 10-ти турів "Спеція" займає 15-ту позицію в турнірній таблиці італійської Серії А, набравши всього 9 очок.

Наступний матч клуб Коваленко проведе 19 жовтня проти "Брешії" у другому колі Кубка Італії.

Вас також можуть зацікавити новини: