Олександр Зубков розповів про період виступів за угорський "Ференцварош".

Український півзахисник Олександр Зубков, який покинув "Ференцварош" і повернувся в "Шахтар", розповів про роботу під керівництвом російського тренера в угорському клубі після початку повномасштабної війни в Україні.

26-річний вінгер перестав потрапляти до складу "Ференцвароша" після початку військового вторгнення РФ в Україну і заговорили про те, що у нього проблеми з російським тренером Станіславом Черчесовим.

"Перші дні було дуже важко. Думками я був не на полі. Я не міг зосередитися на футболі. Тренування давалися мені важко, я не був зосередженим. Ми з клубом говорили про початок війни, вони вирішили, що я можу побути трохи вдома. Важко було припустити, скільки часу знадобиться, щоб розібратися у всій ситуації в голові. Фактично я був у квартирі близько двох тижнів, але сидіти і постійно слухати новини було дуже важко – тому я почав приходити на тренування.

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Відносини між мною, як гравцем, і тренером не змінилися. Він і клуб розуміли, що мені потрібен час, щоб відпочити. Однак все це було психічно важко. Не Черчесов зі зброєю в Україну зайшов, але паспорт є паспорт.

Він росіянин і це могло залишити в його голові якісь подвійні стандарти. Важко було це все пояснити. Нелегко описати мої відчуття від усього цього", - наводить слова Зубкова sport.tvp.pl.

Нагадаємо, в 2019 році "Шахтар" віддав Зубкова в оренду в "Ференцварош", а через рік угорський клуб оформив повноцінний трансфер футболіста за 1,5 млн євро.

Зубков за підсумками сезону 2021/22 став чемпіоном Угорщини у складі "Ференцвароша", забивши три голи в 34 матчах у всіх турнірах.

У серпні цього року Зубков повернувся в донецький "Шахтар", підписавши з "гірниками" контракт до літа 2027 року.

Олександр Зубков: кар'єра

25-річний Зубков є вихованцем "Шахтаря". В Україні він на правах оренди виступав за "Маріуполь", а за "Шахтар" провів всього 22 матчі.

У 2019 році Зубков перейшов в "Ференцварош". На рахунку Зубкова в "Ференцвароші" 19 голів і 23 результативні передачі в 110 матчах.

З 2015 року Зубков регулярно виступав за юнацькі та молодіжну збірні України.

7 жовтня 2020 року дебютував у складі національної збірної України, за яку на сьогодні провів 21 матч.

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