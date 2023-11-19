Переможець матчу Україна - Італія отримає пряму путівку на Євро-2024.

Захисник донецького "Шахтаря" і збірної України Валерій Бондар висловився про майбутній поєдинок відбору на Євро-2024 проти національної команди Італії.

24-річний футболіст зазначив, що команда докладе всіх зусиль, щоб здобути перемогу в цій грі і тим самим порадувати воїнів, які захищають Україну від російських окупантів.

"Ми всі зраділи першому в році снігу - буквально як діти, адже вже скоро Новий рік. Але, звичайно, з іншого боку, ми думаємо, як зараз холодно нашим хлопцям на фронті, і хочеться їм допомогти.

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А допомогти ми можемо саме позитивними емоціями, які дуже хочемо забезпечити в понеділок, 20 числа. Ми зробимо все, щоб порадувати наших воїнів. Але і нам трохи холодно, замерзають ноги, але ми звикаємо до цього. Важке поле, звичайно, але що робити. Нормально.

Зараз потрібно трохи згадати напрацювання, які ми виробляли раніше, і готуватися до матчу з Італією. Тренерському штабу потрібно показати нам тактику, пояснити, як ми будемо діяти, довести всі моменти, які він хоче від нас бачити. Зараз працюємо саме над цим.

У мене дуже позитивні емоції від роботи з Сергієм Ребровим. Цікаво, адже у кожного тренера свій стиль. Ти повинен від кожного брати краще і з кожним днем ставати більш розвиненим у всіх аспектах. Хороший тренерський штаб.

Звичайно, це велика гордість, коли ти приїжджаєш в нашу збірну і маєш право представляти країну. Для мене це велика відповідальність. У понеділок подивимося, на що ми здатні", - сказав Бондар у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, 20 листопада збірна України зіграє проти Італії в рамках 10-го туру кваліфікації Євро-2024. Цей матч стане вирішальним для "синьо-жовтих" у поточній кампанії. Щоб потрапити до фінальної частини континентальної першості команді Сергія Реброва потрібно виграти у "Скуадри Адзурри". Італійців же влаштує і нічия в цій грі.

Додамо, що через повномасштабне вторгнення РФ номінально домашній матч проти Італії збірна України вимушено проведе в Леверкузені (Німеччина) на стадіоні "БайАрена".

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