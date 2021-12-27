Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін увійшов до престижного рейтингу.

Авторитетне видання Foot Mercato оприлюднило рейтинг з найкращих футболістів світу віком до 21 року. Серед них опинився голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін.

Список опублікований на сайті Foot Mercato.

У номінації за найкращого воротаря Трубін набрав 11 очок і поступився лише колезі за амплуа з англійського "Лідса" Ілану Мельє, у якого набралося 13 балів.

Серед зірок, які теж потрапили до топ-50, є Вінісіус Жуніор ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Філ Фоден ("Ман Сіті"), Ансу Фаті та Педрі (обоє - "Барселона"), Ерлінг Холанд ("Боруссія" Д) та інші.

Були близькими, але не потрапили до рейтингу захисник "Динамо" Ілля Забарний (2 бали), півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик (1 бал) та голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет (1 бал).

Нагадаємо, що в цьому місяці Трубін потрапив до символічної збірної 2021 року серед гравців молодше 20 років.

Анатолій Трубін: кар'єра і досягнення