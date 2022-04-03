В аукціоні також бере участь клуб Сікана, щоб допомогти українцям.

Нападник донецького "Шахтаря" і збірної України Данило Сікан, який виступає на правах оренди за німецьку "Ганзу" Росток, виставив на аукціон найціннішу свою нагороду - медаль чемпіона світу U-20, щоб зібрати грошові кошти для допомоги воїнам, що захищають Україну від російських окупантів.

Про це 20-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в Facebook Instagram.

Даний жест українського нападника підтримав футбольний клуб "Ганза". Клуб відкрив збір коштів серед уболівальників "Ганзи", щоб перемогти в аукціоні за лот українського гравця.

Всього за кілька годин німці зібрали суму в розмірі 20 тисяч євро, після чого поставили за мету зібрати ще таку ж суму грошей.

Якщо гроші клубу будуть найбільшим вкладенням на торгах, то власником медалі стане "Ганза", яка готова повернути нагороду Данилу Сікану або ж помістити її в свій клубний музей.

Якщо вболівальники "Ганзи" не зможуть викупити медаль Сікана на аукціоні, всі зібрані гроші підуть на допомогу українським біженцям в Ростоку.

Нагадаємо, Данило Сікан перейшов в німецьку "Ганзу" в січні 2022 року на правах оренди з донецького "Шахтаря". 20 лютого в матчі проти "Дармштадта 98" нападник збірної України забив свій перший гол у складі клубу з Ростока.

Всього у складі "Ганзи" Сікан зіграв вісім матчів, забив один м'яч і віддав один асист.

Після 28-ми турів "Ганза" йде на 11-му місці в турнірній таблиці Другої Бундесліги з 37 набраними очками в активі.

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