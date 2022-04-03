Нападник донецького "Шахтаря" і збірної України Данило Сікан, який виступає на правах оренди за німецьку "Ганзу" Росток, виставив на аукціон найціннішу свою нагороду - медаль чемпіона світу U-20, щоб зібрати грошові кошти для допомоги воїнам, що захищають Україну від російських окупантів.
Про це 20-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в Facebook Instagram.
Даний жест українського нападника підтримав футбольний клуб "Ганза". Клуб відкрив збір коштів серед уболівальників "Ганзи", щоб перемогти в аукціоні за лот українського гравця.
Всього за кілька годин німці зібрали суму в розмірі 20 тисяч євро, після чого поставили за мету зібрати ще таку ж суму грошей.
Якщо гроші клубу будуть найбільшим вкладенням на торгах, то власником медалі стане "Ганза", яка готова повернути нагороду Данилу Сікану або ж помістити її в свій клубний музей.
Якщо вболівальники "Ганзи" не зможуть викупити медаль Сікана на аукціоні, всі зібрані гроші підуть на допомогу українським біженцям в Ростоку.
Нагадаємо, Данило Сікан перейшов в німецьку "Ганзу" в січні 2022 року на правах оренди з донецького "Шахтаря". 20 лютого в матчі проти "Дармштадта 98" нападник збірної України забив свій перший гол у складі клубу з Ростока.
Всього у складі "Ганзи" Сікан зіграв вісім матчів, забив один м'яч і віддав один асист.
Після 28-ми турів "Ганза" йде на 11-му місці в турнірній таблиці Другої Бундесліги з 37 набраними очками в активі.
Данило Сікан: що про нього відомо
- Сікан є вихованцем "Полісся" та "Карпат". Його першим професійним клубом стали львівські "Карпати".
- Взимку 2019 року Сікан перейшов з "Карпат" в донецький "Шахтар" за €150 тисяч.
- За період кар'єри в "Шахтарі" зіграв 22 матчі і відзначився 2 забитими голами. Здавався в оренду в "Маріуполь", де зіграв 22 гри і відзначився 4 забитими голами.
- Контракт Сікана з "Шахтарем" розрахований до літа 2023 року.
- Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в €1,5 мільйона.
- З 2021 року Сікан викликається в національну збірну України, за яку зіграв 4 матчі і відзначився одним забитим голом.