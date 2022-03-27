Рубен Гарсія надає гуманітарну допомогу українцям.

Півзахисник футбольного клубу "Осасуна" Рубен Гарсія надає гуманітарну допомогу українським біженцям, постраждалим від військового вторгнення російських окупантів.

28-річний іспанець скористався паузою в Ла Лізі і відправився до Варшави для надання підтримки біженцям, які перетинають кордон України з Польщею.

"Сусід розповів мені, що з двома друзями їде до Варшави з медикаментами, підгузками, дитячим харчуванням. Всього 12 осіб.

Футболісти живуть як би в міхурі, але не можна втрачати зв'язок з реальністю. Я відчував, що повинен зробити свій внесок.

З Польщі нам повідомили, що найвища потреба – в підгузниках, дитячому харчуванні, консервах, а також ліках, рукавичках, медичному приладді.

Також ми привезли фуру одягу, хоча нам сказали, що потрібно менше. У нас п'ять вантажівок, забитих доверху", - сказав Рубен Гарсія в інтерв'ю виданню Cadena SER.

Рубен Гарсія зіграв 28 матчів у складі "Осасуни" в поточному сезоні чемпіонату Іспанії, відзначившись одним забитим голом та 4 асистами. Загалом у Ла Лізі зіграв 207 матчів, у яких забив 20 голів.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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