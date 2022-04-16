Півзахисник "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко розповів, що практично припинив спілкування з російськими приятелями після 24 лютого.

Цитує 25-річного футболіста The Guardian.

"У мене є друзі там, маленьке коло, але зараз воно зменшилось практично до нуля. Я такий розчарований. Хлопці, яких я знаю, дзвонили мені на самому початку вторгнення, писали: "Мені так шкода, але ми не можемо нічого вдіяти". Звісно, ви можете. Якщо ви мовчите, значить підтримуєте те, що відбувається в Україні, і я не розумію, чому. Ганьба, що вони нічого не говорять", – сказав Зінченко.