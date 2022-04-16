Олександр Зінченко / фото REUTERS

Півзахисник "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко розповів, що практично припинив спілкування з російськими приятелями після 24 лютого.

Цитує 25-річного футболіста The Guardian.

"У мене є друзі там, маленьке коло, але зараз воно зменшилось практично до нуля. Я такий розчарований. Хлопці, яких я знаю, дзвонили мені на самому початку вторгнення, писали: "Мені так шкода, але ми не можемо нічого вдіяти". Звісно, ви можете. Якщо ви мовчите, значить підтримуєте те, що відбувається в Україні, і я не розумію, чому. Ганьба, що вони нічого не говорять", – сказав Зінченко.  

Зінченко виступає за "Манчестер Сіті" з 2016 року. В його активі 118 поєдинків, 2 голи й 9 асистів за англійський топ-клуб. Олександр грав перед переїздом в Англію за російську "Уфу".

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