Олександр Зінченко попросив підтримки в боротьбі з російськими окупантами.

Півзахисник національної збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко звернувся до світової спільноти із закликом зупинити Путіна і захистити українських дітей.

У своєму Instagram 25-річний футболіст опублікував відеозвернення, в якому розповів скільки українських дітей вже загинуло від російських ракет, а також показав кадри зруйнованих міст України російськими окупантами.

"Привіт, я Олександр Зінченко, гравець "Манчестер Сіті" і збірної України.

Я не просто граю за цю країну, я її громадянин. В даний час моя країна захищається від російської агресії. Тисячі людей помирають.

Російські війська вже зруйнували кілька міст. Бомби і ракети падають і потрапляють в будинки мирних жителів.

Я народився і виріс в Житомирській області. 8 березня російська авіація атакувала Малин, місто недалеко від Житомира. За підсумком одного з авіаударів була вбита сім'я, разом з малою дитиною.

У мене теж є маленька дочка. Моє серце обливається кров'ю при думках про те, як багато дітей її віку зараз вмирають, і скільки ще стануть жертвами цієї війни. До теперішнього часу вже загинуло понад 140 дітей. Надалі їх кількість буде тільки рости, якщо ніхто не зможе зупинити вторгнення.

Я прошу вас, говоріть про це вголос! Не мовчіть, поки діти не перестануть гинути кожен день. Будь ласка, допоможіть нам своїми голосами і підтримкою.

Зупиніть Путіна! Врятуйте дітей України", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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