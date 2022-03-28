Віталій Миколенко висловився про президента РФ Путіна.

Захисник англійського "Евертона" і збірної України Віталій Миколенко поділився своєю думкою про президента країни-агресора, що розв'язала повномасштабну війну проти України.

Екс-гравець "Динамо" заявив, що якби він десь зустрівся з Путіним, то передав би його людям, які втратили своїх близьких в результаті військового вторгнення російських окупантів.

"Якби я опинився перед Путіним, я б, напевно, його взяв і віддав би людям, у яких забрали сім'ї, дітей, батьків.

Віддав би цього виродка, вони б точно розібралися, що з ним зробити. Вони б зімпровізували 100%", - сказав Миколенко в інтерв'ю YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Раніше УНІАН повідомляв, що Віталій Миколенко розповів про те, як британці відгукуються про українців.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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