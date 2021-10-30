Жоржиньо підкорює англійську Прем'єр лігу.

У суботу, 30 жовтня, в рамках 10-го туру чемпіонату Англії з футболу лондонський "Челсі" грав проти "Ньюкасла". Матч проходив на стадіоні "Сент-Джеймс Парк".

Поєдинок завершився розгромною перемогою "аристократів" з рахунком 3:0. Два голи у складі "синіх" забив захисник Різ Джеймс, ще один гол на рахунку Жоржиньо.

Читайте такожБенефіс Роналду: Манчестер Юнайтед розгромив Тоттенхем на їхньому полі (відео)Цей гол, до слова, став для Жоржиньо десятим поспіль голом з пенальті в рамках англійської Прем'єр Ліги. Італієць став першим в історії АПЛ футболістом, якому вдалося забити всі свої 10 останніх голів ударами з 11-метрової позначки, зазначає OptaJoe. Унікальний рекорд, який Жоржиньо цілком може ще поліпшити в наступних іграх.

Після 10-ти зіграних турів "Челсі" йде на першій позиції в турнірній таблиці АПЛ з 25 очками в активі. "Сині" випереджають "Ліверпуль", що йде другим, на три бали.

Кар'єра Жоржиньо в "Челсі":

Жоржиньо перебрався в "Челсі" влітку 2018-го з "Наполі". Сума компенсації склала 57 млн євро.

Італієць провів за лондонський клуб 154 матчі у всіх турнірах, в яких забив 20 голів і віддав 5 результативних передач.

Жоржиньо є переможцем Ліги чемпіонів (2020/21), Ліги Європи (2018/19) і Суперкубка УЄФА (2021) у складі "Челсі".

Також Жоржиньо виграв Євро - 2020 у складі збірної Італії.

Автор: Володимир Медяник