Матч "Інтера" проти "Маріуполя" завершився гучним скандалом

Масова бійка сталася під час поєдинку юнацького чемпіонату України з футболу (U-17) серед команд Еліт ліги, в якому "Інтер" з Дніпра приймав ФК "Маріуполь" у рамках 10-го туру першості.

За рахунку 2:1 на користь "Мариполя" сталося порушення правил біля бічної лінії через яке гравці обох команд влаштували невелику сутичку на 69-й хвилині зустрічі.

Футболісти трохи поштовхалися і на цьому ситуація могла б закінчитися, однак свій внесок вирішили зробити родичі гравців. Рідні та близькі юних футболістів вибігли на поле та влаштували вже справжню битву.

В результаті матч було перервано і не було дограно.

Відео матчу:

Читайте такожФутболіст Аяксу, який пахом врізався у штангу, показав на собі жартома "загіпсований член" (фото) Зазначимо, що перший матч цих команд завершився з рахунком 5:1 на користь "Маріуполя".

Додамо, що у турнірній таблиці Еліт ліги після 10-ти турів "Маріуполь" із 18 набраними очками йде на другому рядку. "Інтер" (Дніпро) з 5 очками посідає 5-ту позицію. Лідером першості є ДВУФК (Дніпро) з 28 балами в активі.

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Автор: Володимир Медяник