Володимир Разуванов досі грає за російський клуб.

4 лютого збірна України зіграє проти Росії в рамках півфіналу чемпіонату Європи з футзалу. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Напередодні гри журналісти знайшли "зраду". 29-річний гравець збірної України Володимир Разуванов на клубному рівні захищає кольори російської команди "Динамо-Самара". А перед цим він з 2018 по 2020 рік грав за інший клуб з Росії - КПРФ, який на фінансуванні в однойменної політичної партії.

У складі "комуністів" Разуванов став чемпіоном Росії-2020. Володимир грав у футболці, на якій був зображений серп і молот.

Разуванов - уродженець Макіївки, Донецька область. За освітою Володимир - магістр економіки.

У матчі чвертьфіналу Разуванов забив гол у ворота Казахстану і допоміг Україні вийти до півфіналу турніру.

Зазначимо, що лідер збірної України Петро Шотурма також виступав за КПРФ. Уродженець Івано-Франківська грав за російський клуб з 2014 по 2015 рік.

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Україна - Росія: перед матчем

Збірна України посіла друге місце в групі А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Жовто-сині" дивом пробилися до плей-оф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки).

Росія виграла свій квартет С, розгромивши Словаччину, Польщу та Хорватію. Різниця забитих/пропущених на груповому етапі у росіян дуже солідна - 16:2.

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