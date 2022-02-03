4 лютого збірна України зіграє проти Росії в рамках півфіналу чемпіонату Європи з футзалу. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Напередодні гри журналісти знайшли "зраду". 29-річний гравець збірної України Володимир Разуванов на клубному рівні захищає кольори російської команди "Динамо-Самара". А перед цим він з 2018 по 2020 рік грав за інший клуб з Росії - КПРФ, який на фінансуванні в однойменної політичної партії.
У складі "комуністів" Разуванов став чемпіоном Росії-2020. Володимир грав у футболці, на якій був зображений серп і молот.
Разуванов - уродженець Макіївки, Донецька область. За освітою Володимир - магістр економіки.
У матчі чвертьфіналу Разуванов забив гол у ворота Казахстану і допоміг Україні вийти до півфіналу турніру.
Зазначимо, що лідер збірної України Петро Шотурма також виступав за КПРФ. Уродженець Івано-Франківська грав за російський клуб з 2014 по 2015 рік.
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Україна - Росія: перед матчем
- Збірна України посіла друге місце в групі А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Жовто-сині" дивом пробилися до плей-оф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки).
- Росія виграла свій квартет С, розгромивши Словаччину, Польщу та Хорватію. Різниця забитих/пропущених на груповому етапі у росіян дуже солідна - 16:2.
Євро-2022 з футзалу: головне
- Престижний турнір приймають Нідерланди з 19 січня по 6 лютого. Матчі проходять в Амстердамі і Гронінгені.
- 16 збірних брали участь у змаганнях. Вони були поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. У плей-оф вийшли по дві найкращі збірні з кожного квартету. Плей-оф, відповідно, почалося зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступило 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро буде проходити кожні 4 роки, а не кожні 2 роки як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищає Португалія. Між іншим, вони також чинні чемпіони світу.