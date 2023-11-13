Переможець матчу Україна - Італія отримає пряму путівку на Євро-2024.

20 листопада збірна України зіграє проти Італії в заключному турі кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Своїми очікуваннями від майбутнього пединка поділився український захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко. Він зазначив, що гра з Італією стане матчем життя для "синьо-жовтих".

"Буде великий матч. Звичайно, це гра всього нашого життя. Особливо зараз, в найскладніший час незалежності нашої країни. Дуже важливо принести позитивні новини українському народу. Грати на Євро - велике досягнення, особливо зараз.

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Знаємо, що поки одягаємо футболку збірної України, безумовно, це момент всього нашого життя, яким пишаємося найбільше. Грати за збірну - мрія дитинства. Але особливо зараз, коли в нашій країні йде війна, ми прекрасно розуміємо, що кожен виграний матч, навіть товариський, може принести багато позитиву нашим землякам.

Чи важко грати, коли знаєш, що відбувається? Чи важко людям, які перебувають на передовій і віддають своє життя за нашу незалежність, за наш народ? Який шлях складніший? Ось вам і відповідь", - наводить слова Зінченка Evening Standard.

Нагадаємо, матч проти Італії стане вирішальним для України в боротьбі за пряму путівку на Євро-2024 з футболу.

Становище команд у групі з кваліфікації Євро-2024: Англія (6 матчів, 16 очок), Україна (7 матчів, 13 очок), Італія (6 матчів, 10 очок), Північна Македонія (6 матчів, 7 очок), Мальта (7 матчів, 0 очок).

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