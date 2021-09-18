"Гірники" розгромили маріупольців, які не змогли зібрати повну заявку на матч.

У рамках 8-го туру чемпіонату України "Шахтар" грав з "Маріуполем". Матч пройшов у Ковалівці.

Вже в перші 20 хвилин "гірники" забили двічі - спершу Данило Сікан скористався відскоком і направив м'яч у сітку, а потім Михайло Мудрик замкнув простріл з правого флангу, забивши дебютний м'яч за "Шахтар".

Після перерви "Шахтар" довів рахунок до розгромного - Тете забив головою третій гол донеччан, а потім свій перший дубль у футболці "гірників" оформив Георгій Судаков.

Три гольові передачі у "Шахтаря" віддав Юхим Конопля.

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Нагадаємо, що у "Маріуполя" в цьому матчі не могли грати всі футболісти, орендовані у "Шахтаря". У підсумку приазовці навіть не змогли зібрати повну заявку на матч.

"Шахтар" набрав 19 очок і зрівнявся з "Динамо", яке свій матч туру ще не провело. "Маріуполь" (4 очки) йде передостаннім.

"Маріуполь" - "Шахтар" - 0:5

Голи: Сікан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80

"Маріуполь": Кудрик, Петерман (Філонов, 67), Мікіцей, Царюк (Поталов, 46), Козишкурт (Степаненко, 62), Плакса, Клименко (Савін, 46), Козицький, Кошкош, Недес, Махіня

"Шахтар": Пятов, Конопля, Вітао, Марлон (Бондар, 59), Корнієнко, Алан Патрік (Судаков, 59), Бондаренко, Степаненко (Маркос Антоніо, 59), Тете, Мудрик (Соломон, 63), Сікан

Попередження: Микицей, 90

Відеоогляд матчу

Українська Прем'єр-ліга: 8-й тур

Автор: Антон Дудар