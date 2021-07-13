Італійські футболісти не змогли стримати своїх емоцій від тріумфу.

Збірна Італії здобула безліч глядацьких симпатій від вболівальників з усього світу не лише за чудову гру на полі, а й за виконання гімну. "Скуадра Адзурра" зробила своєю візитівкою фірмовий спів гімну перед поєдинками. А після перемоги у фіналі над збірною Англії італійці бурхливо святкували та не забули про гімн по дорозі на батьківщину.

Новоспечені чемпіони раділи звитязі над англійською збірною у вирішальному матчі й в роздягальні стадіону "Вемблі", і в готелі, і в автобусі та у літаку.

Один з ключових гравців італійської збірної Леонардо Бонуччі оприлюднив відеоролик, як колектив нових чемпіонів Європи заспівав гімн Італії в автобусі.

Продовжили співати гімн італійці в літаку. Першим затягнув лідер команди Жоржиньо. Його ініціативу одразу підтримали партнери по команді.

Збірна Італії - чемпіон Європи з футболу-2020: як святкували тріумф

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Автор: Артем Будрін